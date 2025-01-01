Mit den DATEV Spotlights erhalten Sie faktenbasierte Analysen zur wirtschaftlichen Lage der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im gesamtwirtschaftlichen Kontext – gegliedert nach Lageindikatoren, Branchendynamik und Arbeitsmarkt. Ergänzend dazu liefert der DATEV Mittelstandsindex monatlich aktuelle Reports zu Umsätzen, Löhnen und Beschäftigung, basierend auf anonymisierten DATEV-Daten und externen Quellen wie ifo und DESTATIS. Beide Formate richten sich an DATEV-Mitglieder, Wirtschaft, Politik, Verbände sowie Medien und bieten einen präzisen Blick auf die Situation des Mittelstands.