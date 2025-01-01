Wir führen wissenschaftlich fundierte Analysen durch, um den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft aktiv zu begleiten: strategisch, vorausschauend und praxisnah.

Als interdisziplinäres Team aus Ökonomen und Datenanalysten arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Forschung, Anwendung und Beratung. Dabei haben wir stets das Ziel, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Unsere ökonomischen Einschätzungen und Analysen liefern Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik und Verbänden wertvolle Orientierung, insbesondere bei Themen wie Fachkräftesicherung, Strukturwandel oder Standortentwicklung.