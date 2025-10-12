Anlassbezogene Sonderfragen der aktuellen Erhebung gaben darüber hinaus Aufschluss, wo aus Sicht des steuerberatenden Berufsstandes die Unternehmen ihre empfindlichsten Schmerzpunkte haben. Was diese sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt, sind in erster Linie eine überbordende Bürokratie, Personalprobleme durch Fachkräftemangel und die hohen Arbeitskosten in Deutschland, woraus sich als Forderungen an die Politik folgerichtig Bürokratieabbau und steuerliche Entlastungen ableiten. In den vergangenen zwölf Monaten haben zudem im Durchschnitt rund fünf Unternehmensmandate einer Steuerberatungskanzlei den Betrieb aufgegeben oder sind ins Ausland abgewandert. Ein wichtiger Grund dafür ist mangelnde Rentabilität, sowohl bei den ungeplanten (43 Prozent) wie auch den geplanten Betriebsaufgaben (34 Prozent). Auch bei der Geschäftsverlagerung ins Ausland (27 Prozent) spielt dies eine Rolle. Weitere wichtige Gründe liegen in einer fehlenden Nachfolgeregelung (60 Prozent) und – bei den ungeplanten Betriebsaufgaben – in mangelnder Liquidität (46 Prozent).

Hintergrundinformationen zur wirtschaftlichen Lage des Mittelstands finden Sie auch im DATEV Mittelstandsindex .