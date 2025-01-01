Nürnberg, 10. Dezember 2024: Nach Einschätzung des steuerberatenden Berufsstands müssen bürokratische Hürden abgebaut, Entlastungen bei Steuern und Abgaben realisiert sowie Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden, um den deutschen Mittelstand zu stützen. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Rahmen des DATEV-Branchenbarometers, die diesmal ein verstärktes Augenmerk auf die Situation der kleinen und mittelständischen Unternehmen legt. Auch wenn die Berater deren aktuelle Lage insgesamt vorsichtig positiv einschätzen, fallen die Prognosen für die Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr deutlich verhaltener aus. Darüber hinaus beobachten Steuerkanzleien in ihrer Mandantschaft eine signifikante Anzahl an Betriebsaufgaben, die nicht nur auf Insolvenzsituationen, sondern zahlreiche andere Faktoren zurückzuführen sind.

„Für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind die täglichen Erfahrungen der steuerlichen Berater besorgniserregend“, sagt DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr. „Wir brauchen dringend bürokratische und steuerliche Entlastungen für den Mittelstand, der der größte Arbeitgeber und das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland ist. Die Politik muss hier schnell handeln, damit dieses Rückgrat auch künftig die deutsche Wirtschaft am Laufen halten kann.“ Die Top Drei der wirtschaftlichen Risiken für die Unternehmen verorten die Steuerberater im Fachkräftemangel, in Überregulierung und Bürokratie sowie in steigenden Arbeitskosten. 82, 80 beziehungsweise 68 Prozent der Befragten bewerteten diese Punkte als hohes oder sehr hohes Risiko für ihre Mandanten. Dementsprechend sind die Personalsituation und die Personalkosten auch in der aktuellen Lageeinschätzung die am stärksten negativ beurteilten Punkte. 67 beziehungsweise 40 Prozent der Befragten bewerten die diesbezügliche Situation ihrer Mandanten als schlecht oder extrem schlecht.