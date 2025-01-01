Nürnberg, 23. März 2023: Abklingende Lieferkettenprobleme entlasten den Mittelstand, doch steht er unvermindert alten wie auch neuen Herausforderungen gegenüber. Neben den nach wie vor hohen Energiekosten haben die Betriebe mit Personalausfällen, dem deutlich gestiegenen Zinsniveau und vor allem mit Überregulierung und Bürokratie zu kämpfen. Ein Dauerthema ist zudem der Fachkräftemangel. Das zeigen die Ergebnisse einer Befragung von DATEV-Steuerberaterinnen und Steuerberatern zwischen dem 27. Februar und 6. März 2023. Um einen breiteren Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage im Mittelstand zu erlangen, hat DATEV das seit März 2020 regelmäßig erhobene Corona-Barometer als DATEV Seismograf im Juni 2022 neu aufgesetzt.

Demnach hat nur rund jede vierte Kanzlei (23 Prozent) kein einziges in seiner Existenz gefährdetes Unternehmensmandat. 74 Prozent der Kanzleien hingegen haben in ihrem Mandantenstamm bis zu 20 Prozent gefährdete Betriebe. Der Durchschnittswert von existenzbedrohten Mandantenbetrieben hat sich gleichzeitig leicht um einen Prozentpunkt auf sieben Prozent erhöht. „Umgekehrt heißt das aber auch, dass 93 Prozent der Betriebe in Deutschland zurzeit als akut nicht gefährdet anzusehen sind. Nach Abklingen der Pandemie und dem weiter anhaltenden Ukraine-Krieg ist dies keine Selbstverständlichkeit“, so Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG.