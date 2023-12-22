KI für den steuerberatenden Berufsstand zum Ausprobieren

22.12.23 - DATEV KI-Werkstatt ermöglicht frühzeitiges Testen von Anwendungen.

Wieder mehr Nettogehalt im neuen Jahr

22.12.23 - Die meisten Beschäftigten profitieren von steuerlichen Entlastungen.

Aktualisierte Hilfestellung zu den GoBD ab sofort verfügbar

19.12.23 - Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV).

Druck auf die Unternehmen lässt nicht nach

13.12.23 - DATEV-Seismograf bestätigt die großen Problemfelder für den Mittelstand.

Bücherschau: Ratgeber häusliche Pflege, 5. Auflage

Dez 23 - Ratgeber für Angehörige und Betroffene.

Presseinformation der DATEV-Stiftung Zukunft: Dr. Johannes Arndt erhält den Dr.-Heinz-Sebiger-Preis 2023

01.12.23 - Förderpreis der DATEV-Stiftung Zukunft in Nürnberg vergeben.

Bücherschau: Buchführung im Unternehmen mit DATEV, 8. Auflage

17.11.23 - Kompakter Einstieg in die Buchführung mit DATEV als Basis für unternehmerische Entscheidungen, Vorteile der Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungskanzlei.

Neuerungen für mehr Flexibilität beim IT-Outsourcing mit DATEV

14.11.23 - In DATEV-SmartIT lassen sich nun auch Drittanbieter-Anwendungen nutzen.

Bücherschau Praxishandbuch Lohn und Personal, 3. Auflage

09.11.23 - Personalführung und -entwicklung, arbeitsrechtliche Grundlagen, Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV und der Steuerberatungskanzlei.

ERP für IT- und Handelsunternehmen mit DATEV-Anschluss

07.11.23 - DATEV und mention starten Kooperation.

Frischzellenkur für den DATEV-Podcast

31.10.23 - Aus „Hörbar Steuern“ wird „Steuern. Mit Recht!“

Bücherschau: Kassenführung in der Gastronomie, 3. Auflage

09.10.23 - Kasse prüfungssicher einrichten und somit Schätzungen vermeiden.

Mehr Funktionen bei der Rechnungsbearbeitung in der Cloud

04.10.23 - Neuer Belegfreigabe-Service von DATEV mit Workflow-Unterstützung.

Neue Anwendung für die Jahresabschlussprüfung

19.09.23 - Startschuss für die Cloud bei den DATEV-Lösungen zur Abschlussprüfung.

Bücherschau: Whistleblowing – Hinweisgeberschutz im Unternehmen

Sept. 23 - Rechtliche Vorgaben und praktische Umsetzung.

ROLF macht KI fit für betriebswirtschaftliche Entscheidungen

17.08.23 - DATEV und Fraunhofer IIS starten Forschungsprojekt.

Bücherschau: Das Stiftungsrecht nach der Reform

07.08.23 - Gesetzliche Neuerungen - steuerliche und rechtliche Lösungsansätze.

Bücherschau: Websites, Cookies & Co - Was sich für Unternehmen ändert

02.08.23 - Jetzt handeln und teure Bußgelder durch Missachtung des TTDSG vermeiden.

Bücherschau: Deutschland-Ticket, Elektromobilität, Fahrtkostenzuschüsse und Firmenräder

27.07.23 - Arbeitgeberleistungen zur Förderung der umweltfreundlichen Mobilität.

Wirtschaftsprüfung im Wandel

26.07.23 - Studie von DATEV und Strategion beleuchtet Zukunftsszenarien.

Bücherschau: Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbeispiele

25.07.23 - Umsatzsteuerliche Besonderheiten anschaulich dargestellt.

Bücherschau: Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam, 2. Auflage

20.07.23 - Praxisratgeber für Unternehmen und Selbstständige.

Lightspeed und DATEV kooperieren bei der Archivierung von Kassendaten

19.07.23 - Der automatisierte Datentransfer von der Kasse in die Buchhaltung spart Kunden Zeit.

DATEV mit nachhaltigem Wachstum

07.07.23 - Digitale Lösungen unterstützen Kanzleien und Unternehmen.

Prof. Robert Mayr führt DATEV bis Ende des Jahrzehnts

07.07.23 - Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von CEO, CFO und CTO.

DATEV Challenge Roth: Seit zehn Jahren ein starkes Miteinander

22.06.23 - Auch 2023 ist DATEV wieder verlässlicher Partner des Sportevents.

Digitale Champions im bayerischen Handel 2023 gekürt

15.06.23 - Ideenfeuerwerk in mittelständischen Betrieben.

Bücherschau: Ratgeber Gehaltsextras, 9. Auflage

22.05.23 - Möglichkeiten der Entgeltoptimierung / Unterstützung bei der Beschäftigtensuche und -bindung.

Cleveres Navigationssystem für den Fördermitteldschungel

11.05.23 - Mit dem DATEV-Fördermittelcheck schnell zur passenden Maßnahme.

DATEV gibt neues Produkt für Jahresabschluss frei

05.05.23 - Lösung für eine sichere und effiziente Kommunikation mit den Mandanten.

Bücherschau: Crowd-Finanzierung aus Unternehmenssicht

28.04.23 - Alternative zu klassischen Finanzierungsinstrumenten.

ENEXA schafft Grundlagen für effizientere KI

20.04.23 - DATEV beteiligt sich an europäischem Forschungsprojekt.

Elektronische Rechnung wird Pflicht

06.04.23 - Auch Mecklenburg-Vorpommern setzt nun auf XRechnung.

Qualitätssiegel für den Druck bei DATEV

30.03.23 - Digital & Print Solution Center mit zwei weiteren Zertifizierungen.

Bücherschau: Umsatzsteuer im Online-Handel

03.04.23 - Grundlagen verstehen und Spezialregelungen kennen.

„DATEV hat Geschäftsjahr 2022 gut gemeistert”

23.03.23 - Umsatz des IT-Dienstleisters stieg um 7,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.

Bürokratie und Überregulierung belasten Unternehmen

23.03.23 - DATEV-Seismograf zeigt Herausforderungen für den Mittelstand.

Visionäre Unternehmerpersönlichkeit und IT-Pionier

07.03.23 - Gedenken zum 100. Geburtstag des DATEV-Gründers Heinz Sebiger.

Bücherschau: Notfallplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer

22.02.23 - Fachbuch für wesentliche Aspekte der Notfallplanung.

Ein Vierteljahrhundert im Dienst der Rechtsanwälte

21.02.23 - DATEV Anwalt forciert die Digitalisierung von Anwaltskanzleien.

150.000 Euro für Glücksmomente und Herzensprojekte

08.02.23 - DATEV-Weihnachtsspende 2022 geht an bundesweit 19 soziale Einrichtungen.

KMUs wollen Nachhaltigkeit durch Digitalisierung erreichen

01.02.23 - Papierbasierte kaufmännische Prozesse im Fokus der Digitalisierung Gesetzgebung und Vorgaben durch Auftraggeber ebenfalls Treiber für nachhaltiges Handeln.

Kreditinstitute erweitern Digitalen Finanzbericht

26.01.23 - Rückkanal ermöglicht Übermittlung von Zins- und Tilgungsplänen an DATEV-Rechnungswesen-Software.

Digitale Champions im Handel in Bayern gesucht

16.01.23 - Bewerbungen aus Groß- und Einzelhandel jetzt möglich.

Gut bewerten, gut beraten

11.01.23 - DATEV und wevalue unterstützen bei der Unternehmensbewertung und Beratung.

