Pressemeldungen & Bücherschauen 2023
KI für den steuerberatenden Berufsstand zum Ausprobieren
22.12.23 - DATEV KI-Werkstatt ermöglicht frühzeitiges Testen von Anwendungen.
Wieder mehr Nettogehalt im neuen Jahr
22.12.23 - Die meisten Beschäftigten profitieren von steuerlichen Entlastungen.
Aktualisierte Hilfestellung zu den GoBD ab sofort verfügbar
19.12.23 - Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV).
Druck auf die Unternehmen lässt nicht nach
13.12.23 - DATEV-Seismograf bestätigt die großen Problemfelder für den Mittelstand.
Bücherschau: Ratgeber häusliche Pflege, 5. Auflage
Dez 23 - Ratgeber für Angehörige und Betroffene.
Presseinformation der DATEV-Stiftung Zukunft: Dr. Johannes Arndt erhält den Dr.-Heinz-Sebiger-Preis 2023
01.12.23 - Förderpreis der DATEV-Stiftung Zukunft in Nürnberg vergeben.
Bücherschau: Buchführung im Unternehmen mit DATEV, 8. Auflage
17.11.23 - Kompakter Einstieg in die Buchführung mit DATEV als Basis für unternehmerische Entscheidungen, Vorteile der Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungskanzlei.
Neuerungen für mehr Flexibilität beim IT-Outsourcing mit DATEV
14.11.23 - In DATEV-SmartIT lassen sich nun auch Drittanbieter-Anwendungen nutzen.
Bücherschau Praxishandbuch Lohn und Personal, 3. Auflage
09.11.23 - Personalführung und -entwicklung, arbeitsrechtliche Grundlagen, Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV und der Steuerberatungskanzlei.
ERP für IT- und Handelsunternehmen mit DATEV-Anschluss
07.11.23 - DATEV und mention starten Kooperation.
Frischzellenkur für den DATEV-Podcast
31.10.23 - Aus „Hörbar Steuern“ wird „Steuern. Mit Recht!“
Bücherschau: Kassenführung in der Gastronomie, 3. Auflage
09.10.23 - Kasse prüfungssicher einrichten und somit Schätzungen vermeiden.
Mehr Funktionen bei der Rechnungsbearbeitung in der Cloud
04.10.23 - Neuer Belegfreigabe-Service von DATEV mit Workflow-Unterstützung.
Neue Anwendung für die Jahresabschlussprüfung
19.09.23 - Startschuss für die Cloud bei den DATEV-Lösungen zur Abschlussprüfung.
Bücherschau: Whistleblowing – Hinweisgeberschutz im Unternehmen
Sept. 23 - Rechtliche Vorgaben und praktische Umsetzung.
ROLF macht KI fit für betriebswirtschaftliche Entscheidungen
17.08.23 - DATEV und Fraunhofer IIS starten Forschungsprojekt.
Bücherschau: Das Stiftungsrecht nach der Reform
07.08.23 - Gesetzliche Neuerungen - steuerliche und rechtliche Lösungsansätze.
Bücherschau: Websites, Cookies & Co - Was sich für Unternehmen ändert
02.08.23 - Jetzt handeln und teure Bußgelder durch Missachtung des TTDSG vermeiden.
Bücherschau: Deutschland-Ticket, Elektromobilität, Fahrtkostenzuschüsse und Firmenräder
27.07.23 - Arbeitgeberleistungen zur Förderung der umweltfreundlichen Mobilität.
Wirtschaftsprüfung im Wandel
26.07.23 - Studie von DATEV und Strategion beleuchtet Zukunftsszenarien.
Bücherschau: Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbeispiele
25.07.23 - Umsatzsteuerliche Besonderheiten anschaulich dargestellt.
Bücherschau: Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam, 2. Auflage
20.07.23 - Praxisratgeber für Unternehmen und Selbstständige.
Lightspeed und DATEV kooperieren bei der Archivierung von Kassendaten
19.07.23 - Der automatisierte Datentransfer von der Kasse in die Buchhaltung spart Kunden Zeit.
DATEV mit nachhaltigem Wachstum
07.07.23 - Digitale Lösungen unterstützen Kanzleien und Unternehmen.
Prof. Robert Mayr führt DATEV bis Ende des Jahrzehnts
07.07.23 - Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von CEO, CFO und CTO.
DATEV Challenge Roth: Seit zehn Jahren ein starkes Miteinander
22.06.23 - Auch 2023 ist DATEV wieder verlässlicher Partner des Sportevents.
Digitale Champions im bayerischen Handel 2023 gekürt
15.06.23 - Ideenfeuerwerk in mittelständischen Betrieben.
Bücherschau: Ratgeber Gehaltsextras, 9. Auflage
22.05.23 - Möglichkeiten der Entgeltoptimierung / Unterstützung bei der Beschäftigtensuche und -bindung.
Cleveres Navigationssystem für den Fördermitteldschungel
11.05.23 - Mit dem DATEV-Fördermittelcheck schnell zur passenden Maßnahme.
DATEV gibt neues Produkt für Jahresabschluss frei
05.05.23 - Lösung für eine sichere und effiziente Kommunikation mit den Mandanten.
Bücherschau: Crowd-Finanzierung aus Unternehmenssicht
28.04.23 - Alternative zu klassischen Finanzierungsinstrumenten.
ENEXA schafft Grundlagen für effizientere KI
20.04.23 - DATEV beteiligt sich an europäischem Forschungsprojekt.
Elektronische Rechnung wird Pflicht
06.04.23 - Auch Mecklenburg-Vorpommern setzt nun auf XRechnung.
Qualitätssiegel für den Druck bei DATEV
30.03.23 - Digital & Print Solution Center mit zwei weiteren Zertifizierungen.
Bücherschau: Umsatzsteuer im Online-Handel
03.04.23 - Grundlagen verstehen und Spezialregelungen kennen.
„DATEV hat Geschäftsjahr 2022 gut gemeistert”
23.03.23 - Umsatz des IT-Dienstleisters stieg um 7,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.
Bürokratie und Überregulierung belasten Unternehmen
23.03.23 - DATEV-Seismograf zeigt Herausforderungen für den Mittelstand.
Visionäre Unternehmerpersönlichkeit und IT-Pionier
07.03.23 - Gedenken zum 100. Geburtstag des DATEV-Gründers Heinz Sebiger.
Bücherschau: Notfallplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer
22.02.23 - Fachbuch für wesentliche Aspekte der Notfallplanung.
Ein Vierteljahrhundert im Dienst der Rechtsanwälte
21.02.23 - DATEV Anwalt forciert die Digitalisierung von Anwaltskanzleien.
150.000 Euro für Glücksmomente und Herzensprojekte
08.02.23 - DATEV-Weihnachtsspende 2022 geht an bundesweit 19 soziale Einrichtungen.
KMUs wollen Nachhaltigkeit durch Digitalisierung erreichen
01.02.23 - Papierbasierte kaufmännische Prozesse im Fokus der Digitalisierung Gesetzgebung und Vorgaben durch Auftraggeber ebenfalls Treiber für nachhaltiges Handeln.
Kreditinstitute erweitern Digitalen Finanzbericht
26.01.23 - Rückkanal ermöglicht Übermittlung von Zins- und Tilgungsplänen an DATEV-Rechnungswesen-Software.
Digitale Champions im Handel in Bayern gesucht
16.01.23 - Bewerbungen aus Groß- und Einzelhandel jetzt möglich.
Gut bewerten, gut beraten
11.01.23 - DATEV und wevalue unterstützen bei der Unternehmensbewertung und Beratung.
