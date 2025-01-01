Die Gesamtleitung des Projekts liegt bei der Universität Paderborn. „Das Hauptziel von ENEXA ist es, erklärbare maschinelle Lernansätze für Wissensgraphen zu entwickeln, die den Stand der Technik in Bezug auf Laufzeit, die Menge der zu verarbeitenden Daten (Skalierbarkeit), Dateninkonsistenz (Robustheit) und Erklärungsqualität deutlich übertreffen“, erläutert Prof. Dr. Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Leiter der Arbeitsgruppe „Data Science“ am Institut für Informatik der Universität Paderborn. Weitere Forschungspartner sind das National Centre for Scientific Research Demokritos in Griechenland und die Universität Amsterdam, Niederlande. Daneben komplettieren drei Industriepartner das Projekt. Neben DATEV sind hier das European Union Satellite Centre in Spanien und das Unternehmen webLyzard technology aus Österreich beteiligt.

Sie liefern die Nutzungsszenarien, in denen die praktische Anwendung der wissenschaftlichen Ansätze eruiert und evaluiert wird. DATEV bringt im Interesse seiner Mitglieder und Kunden Anwendungsfälle in das Projekt ein und koordiniert darüber hinaus übergreifend die Szenarien der Projektpartner. So bieten sich beim Automatisierungsservice Rechnungen, der steuerliche Berater beim Buchen von digitalen Eingangs- und Ausgangsrechnungen unterstützt, gute Chancen, aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft schnell für die Praxis nutzbar zu machen. Aber auch der Nachhaltigkeitsaspekt von datengetriebenen Softwarelösungen spielt eine wichtige Rolle. Die Forschungsergebnisse sollen beispielsweise dabei helfen, den Ressourceneinsatz bei der Erstellung von KI-Lösungen zu reduzieren.

Mit Fragen zum Projekt oder für inhaltlichen Austausch zur Thematik können sich Interessierte gerne unter forschungskooperationen@datev.de an Prof. Dr. Andreas Both, Head of Research bei DATEV, wenden.