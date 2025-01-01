Eschborn, 19.12.2023: Die neue Version 2.2 des GoBD-Praxis­leit­fadens der AWV berücksichtigt Änderungen aufgrund des sog. DAC 7-Umsetzungs­ge­setzes. Mit die­sem Gesetz wurden unter anderem die Abgaben­ordnung (AO) sowie das Ein­führungs­gesetz zur AO (EGAO) mit dem Ziel der Moder­ni­sie­rung und Be­schleu­ni­gung der Be­triebs­prüfung ange­passt. Durch das neue EGAO wurde in diesem Kontext erstmals eine gesetzliche Grundlage für die Berücksichtigung von Steuer­kon­troll­sys­temen im Besteuerungs­verfahren geschaffen.

Im neu konzipierten Kapitel 5 „Verfahrens­dokumentation und die Darstellung des GoBD-bezogenen internen Kontrollsystems einschließlich des Steuer­kontroll­systems" werden die Neuerungen vorgestellt und erläutert.

Seit dem 1. Januar 2015 gelten die GoBD (seit 1. Januar 2020 in neuerer Fassung), die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Und seitdem wird in Unternehmen und Fachwelt diskutiert, ob und welche Maßnahmen hiernach zu ergreifen sind.

Für ein besseres Verständnis der GoBD und deren Anwendung hat die Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V., auf Initiative und in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Wirtschaftskammern und -verbänden, im Arbeitskreis 3.4 „GoB beim IT-Einsatz" einen GoBD-Praxisleitfaden entwickelt, an dem sich Unternehmen und deren steuerliche Berater orientieren können. Der Praxisleitfaden erklärt, wie qualifizierte Entscheidungen zur Organisation der digitalen Buchführung getroffen werden und vermittelt das hierfür notwendige Hintergrundwissen.

Cover des Leitfadens ‚GoBD – Ein Praxisleitfaden für Unternehmen‘, Version 2.2 (Stand Dezember 2023). Oben: Labyrinthgrafik mit Pfeil, unten: Titel in weiß auf blauem Hintergrund mit Logos von AWV und BMWK.

GoBD – Ein Praxisleitfaden für Unternehmen (Version 2.2)

AWV – Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (Hg.)
Eschborn, Dezember 2023
AWV-Best.-Nr.: 34231-w
ISBN: -
Preis: kostenfrei

Die Publikation kann kostenfrei bestellt und heruntergeladen werden. Nach erfolgter Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit dem Download-Link zur PDF-Datei (ca. 2,5 MB).

Nächstes Update schon 2024?

Der Leitfaden ist als „lebendes“ Dokument konzipiert, in das neue Entwicklungen und Hinweise kurzfristig aufgenommen werden können. Neue Entwicklungen rund um die GoBD sind bereits im Jahr 2024 zu erwarten.

Wir werden wichtige Änderungen in den GoBD auch zukünftig zeitnah in eine neue Version des Leitfadens integrieren, um Ihnen weiterhin eine aktuelle, praxisorientierte Hilfestellung zu geben. Über das Erscheinen einer neuen Version des Praxisleitfadens informieren wir Sie mit dem AWV-Newsletter sowie auf der AWV-Website.

