Eschborn, 19.12.2023: Die neue Version 2.2 des GoBD-Praxis­leit­fadens der AWV berücksichtigt Änderungen aufgrund des sog. DAC 7-Umsetzungs­ge­setzes. Mit die­sem Gesetz wurden unter anderem die Abgaben­ordnung (AO) sowie das Ein­führungs­gesetz zur AO (EGAO) mit dem Ziel der Moder­ni­sie­rung und Be­schleu­ni­gung der Be­triebs­prüfung ange­passt. Durch das neue EGAO wurde in diesem Kontext erstmals eine gesetzliche Grundlage für die Berücksichtigung von Steuer­kon­troll­sys­temen im Besteuerungs­verfahren geschaffen.

Im neu konzipierten Kapitel 5 „Verfahrens­dokumentation und die Darstellung des GoBD-bezogenen internen Kontrollsystems einschließlich des Steuer­kontroll­systems" werden die Neuerungen vorgestellt und erläutert.