Nürnberg, 07. Juli 2023: Der Aufsichtsrat der DATEV eG hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden, Prof. Dr. Robert Mayr, um weitere fünf Jahre verlängert. Mayr wird das genossenschaftliche Unternehmen damit bis zum 30. Juni 2029 führen. „Prof. Mayr steht seit mehr als sieben Jahren an der Spitze unserer DATEV. Ihm ist es zu verdanken, das Unternehmen mit einer neuen, flexiblen Organisation bereits frühzeitig auf die Anforderungen der digitalen Transformation vorbereitet zu haben. Die Genossenschaft und ihre Mitglieder sowie die DATEV-Mitarbeitenden sind somit erfolgreicher und besser durch die Pandemie und die folgenden Wirtschaftskrisen gekommen“, so Nicolas Hofmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DATEV eG. „Sein wesentliches Verdienst ist es, sich konsequent für die vollständige Digitalisierung betriebswirtschaftlicher Prozesse im steuerberatenden Berufsstand im Zusammenspiel mit dessen meist kleinen und mittelständischen Mandantenunternehmen einzusetzen und somit einen wichtigen Beitrag für die Digitalisierung und den Wohlstand in unserem Land heute und morgen zu leisten.“

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es liegen herausfordernde Zeiten vor uns. Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft und den nachhaltigen Erfolg unserer Genossenschaft zu gestalten. Wie auch in den vergangenen Jahren, die von starken Veränderungen und schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt waren, gilt es gerade in Zukunft, die Chancen und Potenziale der Digitalisierung und insbesondere der Künstlichen Intelligenz voll auszuschöpfen. Damit wollen wir unseren Mitgliedern aus dem steuerberatenden Berufsstand deutlich mehr Effizienz und Freiräume erschließen und gleichzeitig dieses Arbeitsumfeld noch attraktiver für deren Beschäftigten machen“, so Mayr.

Mayr führt das genossenschaftliche Unternehmen als Vorstandsvorsitzender und CEO seit April 2016. Er ist nach dem verstorbenen Dr. Heinz Sebiger, dessen 100. Geburtstag im Februar 2023 gedacht wurde, und Prof. Dieter Kempf der dritte Vorstandsvorsitzende der DATEV eG, die im Jahr 1966 gegründet wurde.

Ebenfalls verlängert wurden die Verträge für CFO und CTO. Der Vertrag für die ebenfalls seit 2016 im Amt befindliche Finanzvorständin Diana Windmeißer läuft nun bis zum 31. Dezember 2027. Der Vertrag von Prof. Dr. Christian Bär, der dem Vorstandsgremium seit dem 1. Juli 2021 als Chief Technology Officer angehört, wurde um weitere fünf Jahre bis zum 30. Juni 2029 prolongiert. “Der Aufsichtsrat hat mit diesen Entscheidungen die Weichen für die nachhaltig erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Genossenschaft gestellt. Mit diesen Vertragsverlängerungen senden wir ein klares Signal der Stabilität und möchten das der Genossenschaft DATEV vom steuerberatenden Berufsstand und deren Mandanten entgegengebrachte Vertrauen weiter untermauern”, so Hofmann.