Prof. Dr. Robert Mayr
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Jahrgang 1966
Prof. Dr. Robert Mayr konzentriert als Chief Executive Officer (CEO) seine Tätigkeit auf die Gesamtsteuerung des Unternehmens sowie die übergreifende DATEV-Strategie. In diesem Sinne vereinigt er in seinem Ressort die Funktionen Unternehmensstrategie einschließlich Märkte und Rahmenbedingungen, Gremien, Mitglieder und Kunden, Recht, Datenschutz und Sicherheit sowie wesentliche Teile der Governance.
Julia Bangerth
Rechtsanwältin, Jahrgang 1972
Julia Bangerth verantwortet als Chief Operating Officer (COO) die Themen Wertschöpfungssteuerung und HR. Zu ihrer Funktion gehören die Steuerung des Produkt- und Lösungsportfolios, die Produkt- und Partnerstrategie, die Enterprise Architektur, das Produktdesign, das Qualitätsmanagement, das Workstream Enablement und der Personalbereich. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Vorstands.
Dr. Markus Algner
Diplom-Kaufmann, Jahrgang 1977
Dr. Markus Algner verantwortet als Chief Markets Officer (CMO) die Service- und Vertriebsstrategie sowie die Unternehmenskommunikation von DATEV. In seinem Ressort sind somit alle Funktionen von Service und Vertrieb, einschließlich Marketing und das Digital Print & Solution Center vereint.
Prof. Dr. Christian Bär
Diplom-Betriebswirt, M.B.A., Jahrgang 1975
Prof. Dr. Christian Bär vereint als Chief Technology Officer (CTO) alle Entwicklungs- und Operationsfunktionen. In diesem Sinne verantwortet er die Digital- und Technologiestrategie und den Betrieb des Rechenzentrums.
Sebastian Koch
Diplom-Betriebswirt, Steuerberater, Jahrgang 1975
Sebastian Koch ist seit dem 29. September 2025 Mitglied des Vorstands der DATEV eG und verantwortet als Chief Business Development Officer (CBDO) das neu geschaffene Ressort Business Development, das sich mit der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beschäftigt. Dabei geht es insbesondere darum, die Chancen neuer Geschäftsmodelle und Geschäftspartnerschaften auf Basis der DATEV-Cloud-Strategie zu erschließen und weitere innovative Angebote für den Berufsstand, den Mittelstand und die öffentliche Verwaltung zu entwickeln. Darüber hinaus verantwortet er den Bereich International Markets and Corporate Investments.
Diana Windmeißer
Diplom-Betriebswirtin, Steuerberaterin, Jahrgang 1967
Diana Windmeißer ist als Chief Financial Officer (CFO) verantwortlich für die übergreifende Wirtschaftlichkeit von DATEV. Sie bündelt in ihrem Ressort die Funktionen Finanzen und Nachhaltigkeit, Zentraleinkauf sowie Facility Management und interne Services.
DATEV-Persönlichkeiten
Dr. Heinz Sebiger (†)
Gründer, Vorstandsvorsitzender bis 1996 und Ehrenvorstandsvorsitzender der DATEV eG.
DATEV IT-Campus
Hinter der Muschelkalkfassade mit den unregelmäßigen Fenstern arbeiten rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Software-Entwicklung. Über dem Eingangsbereich schwebt ein DATEV-Logo mit aufgestelltem Schriftzug. Die Anlage wurde im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs von drei Design-Studentinnen der Hochschule Hof entwickelt.
DATEV I, Paumgartnerstraße
DATEV I in der Paumgartner Straße in Nürnberg, das Stammhaus der Genossenschaft, war ursprünglich eine Schraubenfabrik. Seit 1889 wurden hier Metallteile gefertigt. Die Innenbereiche wurden umfassend umgebaut und modernisiert, um sie für Büros und Rechenzentren nutzbar zu machen.
DATEV II Süd, Fürther Straße
1989 zog zunächst die Software-Entwicklungsabteilung in das an der Oberen Kanalstraße gelegene Gebäude ein, bis sie 2015 im IT-Campus 111 ein neues Dach fand. Nach Umbau und Renovierung sind nun neue Abteilungen eingezogen.
DATEV II Nord, Fürther Straße
Das Gebäude in der Fürther Straße wurde Anfang der 1980er Jahre von der Software-Entwicklungsabteilung bezogen, bis diese 2015 im IT-Campus 111 ein neues Dach bekam. Nach Umbau und Renovierung sind nun verschiedene andere Abteilungen eingezogen.
DATEV III, Sigmundstraße
In dem 1983 errichteten Gebäude in der Sigmundstraße sind verschiedene Abteilungen untergebracht - unter anderem das DATEV Digital & Print Solution Center.
DATEV IV, Virnsberger Straße
In dem Gebäudekomplex an der Virnsberger Straße arbeiten vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Marketing und dem Service. Im Jahr 1996 wurde der erste Teil des Gebäudes von rund 700 Beschäftigten bezogen.
DATEV-Rechenzentrum
Die DATEV eG nutzt ihr Rechenzentrum, um Informationen sicher bereitzustellen und so Unternehmen und Steuerberatungen zu unterstützen. Datensicherheit hat dabei oberste Priorität.
Zugangsschleusen zu den DATEV-Gebäuden
Datensicherheit und Datenschutz haben höchste Priorität. Nur Mitarbeitende mit einem gültigen, personalisierten Ausweis dürfen die Gebäude betreten.
DATEV-Sicherheitszentrale
Als Genossenschaft der steuer- und rechtsberatenden Berufe achtet DATEV streng auf Vertraulichkeit und Sorgfalt. Das Sicherheitspersonal überwacht die Gebäude und Zugänge mit Kameras und sorgt dafür, dass alles geschützt ist. Bei Alarm beispielsweise wegen Feuer oder anderer Notfälle sind die gut ausgebildeten Betriebsschutzmitarbeiterinnen und -mitarbeiter schnell zur Stelle, um mögliche Schäden zu minimieren.
