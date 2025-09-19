Prof. Dr. Robert Mayr

Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Jahrgang 1966

Prof. Dr. Robert Mayr konzentriert als Chief Executive Officer (CEO) seine Tätigkeit auf die Gesamtsteuerung des Unternehmens sowie die übergreifende DATEV-Strategie. In diesem Sinne vereinigt er in seinem Ressort die Funktionen Unternehmensstrategie einschließlich Märkte und Rahmenbedingungen, Gremien, Mitglieder und Kunden, Recht, Datenschutz und Sicherheit sowie wesentliche Teile der Governance.

Portrait von Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG

Julia Bangerth

Rechtsanwältin, Jahrgang 1972

Julia Bangerth verantwortet als Chief Operating Officer (COO) die Themen Wertschöpfungssteuerung und HR. Zu ihrer Funktion gehören die Steuerung des Produkt- und Lösungsportfolios, die Produkt- und Partnerstrategie, die Enterprise Architektur, das Produktdesign, das Qualitätsmanagement, das Workstream Enablement und der Personalbereich. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Vorstands.

Portrait von Julia Bangerth, COO und CHRO der DATEV eG

Dr. Markus Algner

Diplom-Kaufmann, Jahrgang 1977

Dr. Markus Algner verantwortet als Chief Markets Officer (CMO) die Service- und Vertriebsstrategie sowie die Unternehmenskommunikation von DATEV. In seinem Ressort sind somit alle Funktionen von Service und Vertrieb, einschließlich Marketing und das Digital Print & Solution Center vereint.

Portrait von Dr. Markus Algner, CMO der DATEV eG

Prof. Dr. Christian Bär

Diplom-Betriebswirt, M.B.A., Jahrgang 1975

Prof. Dr. Christian Bär vereint als Chief Technology Officer (CTO) alle Entwicklungs- und Operationsfunktionen. In diesem Sinne verantwortet er die Digital- und Technologiestrategie und den Betrieb des Rechenzentrums.

Portrait von Prof. Dr. Christian Bär, CTO der DATEV eG

Sebastian Koch

Diplom-Betriebswirt, Steuerberater, Jahrgang 1975

Sebastian Koch ist seit dem 29. September 2025 Mitglied des Vorstands der DATEV eG und verantwortet als Chief Business Development Officer (CBDO) das neu geschaffene Ressort Business Development, das sich mit der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beschäftigt. Dabei geht es insbesondere darum, die Chancen neuer Geschäftsmodelle und Geschäftspartnerschaften auf Basis der DATEV-Cloud-Strategie zu erschließen und weitere innovative Angebote für den Berufsstand, den Mittelstand und die öffentliche Verwaltung zu entwickeln. Darüber hinaus verantwortet er den Bereich International Markets and Corporate Investments.

Portrait von Sebastian Koch, CBDO der DATEV eG

Diana Windmeißer

Diplom-Betriebswirtin, Steuerberaterin, Jahrgang 1967

Diana Windmeißer ist als Chief Financial Officer (CFO) verantwortlich für die übergreifende Wirtschaftlichkeit von DATEV. Sie bündelt in ihrem Ressort die Funktionen Finanzen und Nachhaltigkeit, Zentraleinkauf sowie Facility Management und interne Services.

Portrait von Diana Windmeißer, CFO der DATEV eG

DATEV-Persönlichkeiten

Dr. Heinz Sebiger (†)

Gründer, Vorstandsvorsitzender bis 1996 und Ehrenvorstandsvorsitzender der DATEV eG.

Porträt eines älteren Mannes mit grauen Haaren und Brille. Er trägt ein graues Sakko mit feinem Muster, ein helles Hemd und eine gemusterte Krawatte. Der Gesichtsausdruck ist ruhig und freundlich. Der Hintergrund ist neutral und hellgrau

Prof. Dieter Kempf

Vorstandsvorsitzender der DATEV eG von 1996 bis 2016.

Porträt eines älteren Mannes mit grauen Haaren, Brille und Schnurrbart. Er trägt einen dunklen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte und einer DATEV-Anstecknadel. Er lächelt freundlich in die Kamera. Der Hintergrund ist neutral und hellgrau.

DATEV IT-Campus

Hinter der Muschelkalkfassade mit den unregelmäßigen Fenstern arbeiten rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Software-Entwicklung. Über dem Eingangsbereich schwebt ein DATEV-Logo mit aufgestelltem Schriftzug. Die Anlage wurde im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs von drei Design-Studentinnen der Hochschule Hof entwickelt.

Panoramaansicht des modernen DATEV IT-Campus in Nürnberg. Das mehrstöckige Bürogebäude mit heller Steinfassade erstreckt sich entlang einer breiten Straße. Auf dem Dach prangt gut sichtbar das grüne DATEV-Logo. Junge Bäume säumen den Gehweg, auf der Straße parken Transporter. Die Szenerie vermittelt Weitläufigkeit und Offenheit des Firmensitzes.

DATEV I, Paumgartnerstraße

DATEV I in der Paumgartner Straße in Nürnberg, das Stammhaus der Genossenschaft, war ursprünglich eine Schraubenfabrik. Seit 1889 wurden hier Metallteile gefertigt. Die Innenbereiche wurden umfassend umgebaut und modernisiert, um sie für Büros und Rechenzentren nutzbar zu machen.

DATEV-Gebäude mit Glasfassade und abgerundeter Gebäudeecke in moderner Architektur. Große Fensterflächen und markante Metallkonstruktionen prägen die Front. Vor dem Gebäude stehen junge Bäume und mehrere geparkte Autos. Eine ruhige Seitenstraße verläuft entlang des Bürokomplexes bei klarem Himmel.

DATEV II Süd, Fürther Straße

1989 zog zunächst die Software-Entwicklungsabteilung in das an der Oberen Kanalstraße gelegene Gebäude ein, bis sie 2015 im IT-Campus 111 ein neues Dach fand. Nach Umbau und Renovierung sind nun neue Abteilungen eingezogen.

DATEV-Verwaltungsgebäude mit hell verkleideter Fassade und dem grün-weißen Logo über dem Eingangsbereich. Der Blick fällt entlang einer städtischen Straße mit parkenden Autos. Fußgänger bewegen sich vor dem Hauptportal. Die Architektur ist funktional und geschäftlich geprägt.

DATEV II Nord, Fürther Straße

Das Gebäude in der Fürther Straße wurde Anfang der 1980er Jahre von der Software-Entwicklungsabteilung bezogen, bis diese 2015 im IT-Campus 111 ein neues Dach bekam. Nach Umbau und Renovierung sind nun verschiedene andere Abteilungen eingezogen.

DATEV-Bürogebäude mit dominanter Glasfassade und moderner Stahlrahmenstruktur. Die Perspektive zeigt den Eingangsbereich von schräg unten, wodurch die Höhe des Gebäudes betont wird. Spiegelnde Fenster und ein klarer Himmel sorgen für einen transparenten, offenen Eindruck

DATEV III, Sigmundstraße

In dem 1983 errichteten Gebäude in der Sigmundstraße sind verschiedene Abteilungen untergebracht - unter anderem das DATEV Digital & Print Solution Center.

Großes DATEV-Gebäude mit rotbrauner Klinkerfassade, flachem Dach und weißen Fensterrahmen. Davor liegt ein weitläufiger Parkplatz mit zahlreichen Autos und Bäumen. Das Gebäude wirkt funktional und ist in ein urbanes Umfeld eingebettet. Ein klarer, blauer Himmel rundet das Bild ab

DATEV IV, Virnsberger Straße

In dem Gebäudekomplex an der Virnsberger Straße arbeiten vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Marketing und dem Service. Im Jahr 1996 wurde der erste Teil des Gebäudes von rund 700 Beschäftigten bezogen.

Weitläufige Aufnahme eines architektonisch markanten DATEV-Gebäudes mit mehrfach gestaffelten Glastrakten. Die moderne Fassade ist geprägt von horizontalen Linien, die dynamisch wirken. Der grüne DATEV-Schriftzug ist gut sichtbar am Gebäude angebracht. Im Vordergrund erstreckt sich eine begrünte Fläche mit Bäumen unter blauem Himmel.

DATEV-Rechenzentrum

Die DATEV eG nutzt ihr Rechenzentrum, um Informationen sicher bereitzustellen und so Unternehmen und Steuerberatungen zu unterstützen. Datensicherheit hat dabei oberste Priorität.

Blick in einen Hochsicherheitsbereich des DATEV-Rechenzentrums mit mehreren Reihen schwarzer Serverracks der VNX Series. Die Hardware ist mit blauen LED-Linien beleuchtet, Kabelsysteme verlaufen an der Decke. Der Raum ist klar strukturiert, mit technischem Bodenbelag und regulierter Beleuchtung – Symbol für Digitalisierung und IT-Sicherheit.

Zugangsschleusen zu den DATEV-Gebäuden

Datensicherheit und Datenschutz haben höchste Priorität. Nur Mitarbeitende mit einem gültigen, personalisierten Ausweis dürfen die Gebäude betreten.

Ein Mann scannt seine Zugangskarte an einer elektronischen Zutrittskontrolle mit Drehtür in einem modernen DATEV-Gebäude. Die Umgebung ist offen gestaltet mit Glaswänden, Pflanzen und einem einladenden Empfangsbereich. Die Szene vermittelt Sicherheit, Transparenz und Besucherfreundlichkeit.

DATEV-Sicherheitszentrale

Als Genossenschaft der steuer- und rechtsberatenden Berufe achtet DATEV streng auf Vertraulichkeit und Sorgfalt. Das Sicherheitspersonal überwacht die Gebäude und Zugänge mit Kameras und sorgt dafür, dass alles geschützt ist. Bei Alarm beispielsweise wegen Feuer oder anderer Notfälle sind die gut ausgebildeten Betriebsschutzmitarbeiterinnen und -mitarbeiter schnell zur Stelle, um mögliche Schäden zu minimieren.

Ein Mitarbeiter in weißem Shirt steht in der DATEV-Sicherheitszentrale vor einer Wand aus Überwachungsmonitoren. Auf zahlreichen Bildschirmen sind Live-Feeds aus Kameras in Fluren, Eingangsbereichen und Außenzonen zu sehen. Auf dem Tisch sind mehrere Computer und eine Kartendarstellung eines Stadtgebiets. Das Bild vermittelt Professionalität, Überwachung und Sicherheitsmanagement.

Weiteres Bild- und Videomaterial erhalten Pressevertreterinnen und Pressevertreter auf Anfrage.

