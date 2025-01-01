Nürnberg, 04. Oktober 2023: Im browserbasierten Anwendungspaket DATEV Unternehmen online lassen sich nun auch umfangreichere Freigabeszenarien in der Rechnungsbearbeitung umsetzen. Dafür ist mit DATEV Belegfreigabe online comfort ein neuer Cloud-Service verfügbar, der mehrstufige Freigabeprozesse, Vier-Augen-Prinzip-Vorgaben, Stellvertreterregelungen und das Einrichten von Freigabeworkflows unterstützt. So lässt sich von der Rechnungsprüfung im Unternehmen über die Verarbeitung in der Steuerberatungskanzlei bis zur dazugehörigen Buchung im Rechnungswesen eine durchgängig digitale, schlanke Prozesskette aufsetzen – auch wenn mehrere Stellen im Unternehmen in die Freigabe eingebunden sind.

Über individuelle Workflows können Unternehmen ihre gewohnten Rechnungsprüfprozesse in der Software abbilden. Die mit der Freigabe betrauten Personen erhalten ausschließlich die für sie relevanten Rechnungen zur Bearbeitung. Sie können diese orts- und zeitunabhängig auch von einem mobilen Endgerät aus prüfen und freigeben. Dabei ist der Prozess transparent und alle Beteiligten haben stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs.