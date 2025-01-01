Nürnberg, 04. Oktober 2023: Im browserbasierten Anwendungspaket DATEV Unternehmen online lassen sich nun auch umfangreichere Freigabeszenarien in der Rechnungsbearbeitung umsetzen. Dafür ist mit DATEV Belegfreigabe online comfort ein neuer Cloud-Service verfügbar, der mehrstufige Freigabeprozesse, Vier-Augen-Prinzip-Vorgaben, Stellvertreterregelungen und das Einrichten von Freigabeworkflows unterstützt. So lässt sich von der Rechnungsprüfung im Unternehmen über die Verarbeitung in der Steuerberatungskanzlei bis zur dazugehörigen Buchung im Rechnungswesen eine durchgängig digitale, schlanke Prozesskette aufsetzen – auch wenn mehrere Stellen im Unternehmen in die Freigabe eingebunden sind.
Über individuelle Workflows können Unternehmen ihre gewohnten Rechnungsprüfprozesse in der Software abbilden. Die mit der Freigabe betrauten Personen erhalten ausschließlich die für sie relevanten Rechnungen zur Bearbeitung. Sie können diese orts- und zeitunabhängig auch von einem mobilen Endgerät aus prüfen und freigeben. Dabei ist der Prozess transparent und alle Beteiligten haben stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs.
Bis hin zur automatisierten Freigabe
Im Prüfprozess lassen sich mit wenigen Klicks Notizen und Kostenstellen zum Beleg erfassen und weitere Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegen. Über die Benachrichtigungsfunktion erfahren alle Beteiligten umgehend, wenn eine Rechnung geprüft werden muss. Mit Belegfreigabe online comfort sind aber auch Workflows möglich, die eine automatisierte Freigabe ohne menschliches Zutun erteilen. Das kann beispielsweise bei regelmäßigen wiederkehrenden Rechnungen sinnvoll sein.
DATEV Belegfreigabe online comfort ist wie die schon länger verfügbare Variante Belegfreigabe online ein optionaler Cloud-Service für DATEV Unternehmen online. Dieses browserbasierte Anwendungspaket nutzen inzwischen mehr als 500.000 kleine und mittlere Unternehmen bei ihren täglichen Geschäftsvorgängen. Während der Unternehmer mit den Anwendungen Belege bearbeitet und bezahlt, kann die Steuerberatungskanzlei ebenfalls auf die Daten zugreifen. Die in der DATEV-Cloud vorhandene, stets aktuelle Datenbasis versetzt die Kanzlei in die Lage, zeitnah die Buchführung zu erstellen und Auswertungen zur Verfügung zu stellen, die dem Unternehmer bei der betriebswirtschaftlichen Steuerung helfen.