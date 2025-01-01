Mit einiger Verzögerung hat Deutschland die EU-Whistleblower-Richtlinie umgesetzt. Seit dem 02.07.2023 gilt das neue Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Nun müssen alle Unternehmen im laufenden Jahr 2023 die Vorgaben des neuen Gesetzes umsetzen, ansonsten drohen Bußgelder.

Besondere Aufgabenstellungen treffen vor allem private Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten. Diese müssen Meldestellen und Prozesse einrichten, Kommunikationskanäle schaffen, Mitarbeiter und Führungskräfte informieren und schulen, sowie Konzepte zum Umgang mit gemeldeten Fällen entwickeln.

Aber auch kleinere Unternehmen müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie sicherstellen, dass von Hinweisfällen betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sowohl die Hinweisgeber als auch diejenigen, denen Regelverstöße vorgeworfen werden – im Sinne des Gesetzes geschützt und die Vorgänge schnell und adäquat bearbeitet werden.

Das Buch unterstützt bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes. Die Autoren führen durch die wesentlichen Inhalte der Richtlinie, zeigen zwingend notwendige Aufgaben und Gestaltungsalternativen auf und liefern Checklisten, sowie Maßnahmenpakete zur Einrichtung eines betriebsinternen Meldesystems. Diese Arbeitshilfen werden ergänzt, um Hinweise, was bei der Einführung der neuen Einrichtungen und der dazugehörigen Kommunikation im Unternehmen zu bedenken ist, und was das mit Gedanken zur Unternehmenskultur zu tun hat. Die Verantwortlichen im Unternehmen werden so in die Lage versetzt, einen auf das Unternehmen zugeschnittenen, umfangreichen Schutz von Hinweisgebern nach den Vorgaben des Gesetzes umzusetzen.