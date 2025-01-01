Nürnberg, 21. Februar 2023: Zum 25. Mal jährt sich in diesem Jahr der Einstieg der DATEV eG in den deutschen Rechtsanwaltsmarkt mit einem spezifischen Angebot. Heute ist der IT-Dienstleister mit seinem Geschäftsfeld DATEV Anwalt dort eine feste Größe. Besonders stark wird die DATEV-Software traditionell im Marktsegment der interdisziplinären Kanzleien und der mittelständischen Rechtsanwaltskanzleien genutzt. Kern des umfassenden Angebots ist das Kanzleisystem DATEV Anwalt classic.
Gekommen, um zu bleiben
Die Anfänge des Geschäftsfeldes DATEV Anwalt liegen in der Übernahme des Hamburger Softwarehauses MCT (micro computer team) Gesellschaft zur Entwicklung von EDV-Systemen mbH mit Wirkung zum 1. Januar 1998. Mit dem Unternehmen erwarb die Genossenschaft auch die Rechte am Programm Phantasy, das bereits seit 1992 im Markt angeboten wurde. Es ist die Keimzelle der heute etablierten Software DATEV Anwalt classic, wie die kontinuierlich weiterentwickelte Lösung seit 2011 heißt.
Für die Anwenderinnen und Anwender verfügbar ist das spezifische Angebot für den Rechtsanwaltsmarkt seit Juli 1998 – damals noch unter dem Namen "Dienstleistungen zur Rechtsberatung". Zunächst lag der Fokus darauf, die Kanzleiverwaltung in Sozietäten zwischen Steuerberatern und Rechtsanwälten zu optimieren. Um diesen Kernaspekt herum entwickelte DATEV über die Jahre ein facettenreiches Angebot für Anwaltskanzleien und positionierte sich schnell als umfassender Dienstleister.
Mitglied, nicht einfach Kunde
Eine Besonderheit der DATEV im Markt ist ihre genossenschaftliche Rechtsform, die auf Förderung ihrer Mitglieder ausgelegt ist, statt auf Gewinnmaximierung. In der Satzung sind Rechtsanwältinnen und -anwälte von Anfang an neben Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern ein mitgliedsfähiger Berufsstand. Damit ist die Genossenschaft die einzige berufsständische IT-Organisation auch für Rechtsanwälte in Europa. Mit den speziellen Leistungen und Angeboten im Geschäftsbereich DATEV Anwalt unterstützt sie auch diese umfassend bei der Organisation ihrer Kanzleien sowie der optimalen Fallbearbeitung und macht sich für eine weitreichende Digitalisierung des Berufsstands stark. Dafür stellt DATEV ein breites auf anwaltliche Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungsspektrum zur Verfügung.
Neben der Kanzleiorganisationssoftware DATEV Anwalt classic umfasst das Produktportfolio weitere Lösungen für organisatorische und betriebswirtschaftliche Belange, wie Controlling, Qualitäts- und Dokumentenmanagement, aber auch clevere Legal-Tech-Werkzeuge, Wissensdatenbanken oder Sicherheitslösungen für das Internet. Darüber hinaus unterstützt DATEV bei der Kundenkommunikation sowie mit Wissensvermittlungs- und Qualifizierungsofferten. Ein weiteres Feld ist das Consulting, das weitreichende individuelle Beratung und Betreuung bietet, etwa zu Themen wie Qualitätsmanagement, Kanzlei-Controlling oder strategischer Ausrichtung.