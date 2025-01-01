Die Anfänge des Geschäftsfeldes DATEV Anwalt liegen in der Übernahme des Hamburger Softwarehauses MCT (micro computer team) Gesellschaft zur Entwicklung von EDV-Systemen mbH mit Wirkung zum 1. Januar 1998. Mit dem Unternehmen erwarb die Genossenschaft auch die Rechte am Programm Phantasy, das bereits seit 1992 im Markt angeboten wurde. Es ist die Keimzelle der heute etablierten Software DATEV Anwalt classic, wie die kontinuierlich weiterentwickelte Lösung seit 2011 heißt.

Für die Anwenderinnen und Anwender verfügbar ist das spezifische Angebot für den Rechtsanwaltsmarkt seit Juli 1998 – damals noch unter dem Namen "Dienstleistungen zur Rechtsberatung". Zunächst lag der Fokus darauf, die Kanzleiverwaltung in Sozietäten zwischen Steuerberatern und Rechtsanwälten zu optimieren. Um diesen Kernaspekt herum entwickelte DATEV über die Jahre ein facettenreiches Angebot für Anwaltskanzleien und positionierte sich schnell als umfassender Dienstleister.