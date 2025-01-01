Das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) enthält Neuerungen und Klarstellungen für Telekommunikationsanbieter sowie Unternehmen, Websitebetreiber und Agenturen. Es regelt den Datenschutz im Bereich Telekommunikation und Telemedien, einschließlich Messenger und Apps.
Das TTDSG betrifft zum Beispiel:
- die Vertraulichkeit der Kommunikation sowie von Verkehrsdaten und Standortdaten,
- Mitteilungen zu ankommenden Verbindungen, Rufnummernanzeige und -unterdrückung,
- Endnutzerverzeichnisse und Bereitstellen von Endnutzerdaten,
- technische und organisatorische Vorkehrungen zur Verarbeitung von Daten zum Zweck des Jugendschutzes und zur Auskunftserteilung.
Inhalte (Auszug)
- TTDSG – ePrivacy und DSGVO
- Allgemeiner Teil des TTDSG
- Datenschutz bei Telemedien
- Datenschutz in der Telekommunikation
- Straf-, Bußgeldvorschriften und Aufsicht
Hinweis
