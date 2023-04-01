Art.-Nr. 35854 | DATEV-Fachbuch

Websites, Cookies & Co - Was sich für Unternehmen ändert

Das Wichtigste zum Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) kurz und verständlich erklärt
  • Klarstellung zur Verwendung von Cookies und Bannern – relevant für alle, die einen Website bzw. einen Webshop betreiben
  • Alle Änderungen rund um die digitale Kommunikation
  • Vermeidung von Bußgeldern

Erscheinungstermin: April 2023

Einmalig
20,55 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Mit Inkrafttreten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG) wurden Fakten rund um die digitale Kommunikation präzisiert. Das Gesetz enthält einige Neuerungen und Klarstellungen für Unternehmen, Websitebetreiber und Agenturen. Das Gesetz gilt auch für Messenger und Apps. Ergänzend dazu ist eine Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden erschienen.

Das TTDSG regelt alles rund um die digitale Kommunikation; bestehende Regelungen wurden klargestellt oder „verschärft“.
Dies betrifft zum Beispiel:

  • die Vertraulichkeit der Kommunikation sowie Verkehrsdaten und Standortdaten

  • Mitteilen ankommender Verbindungen, Rufnummernanzeige und -unterdrückung, automatische Anrufweiterschaltung

  • Endnutzerverzeichnisse und Bereitstellen von Endnutzerdaten; Endeinrichtungen

  • technische und organisatorische Vorkehrungen, die Verarbeitung von Daten zum Zweck des Jugendschutzes und zur Auskunftserteilung

Die wichtigste Änderung bezieht sich auf Cookies und Banner, und betrifft somit alle, die eine Website oder einen Webshop betreiben.

Was sich für Unternehmen ändert und was konkret zu tun ist, wird in diesem Fachbuch detailliert erklärt.

Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.

Erhältlich auch im Buchhandel

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 04/2023
Seitenzahl 164
Format Softcover 13 x 19 cm
ISBN Printausgabe 978-3-96276-087-8
ISBN E-Book 978-3-96276-088-5
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Jens Eckhardt

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Datenschutz-Auditor (TÜV), Compliance Officer (TÜV)

Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.

Details & Preise

Art.-Nr. 35854 | DATEV-Fachbuch

Websites, Cookies & Co - Was sich für Unternehmen ändert

Das Wichtigste zum Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) kurz und verständlich erklärt

Erscheinungstermin: April 2023

Einmalig
20,55 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12485

Social Media Recht, 2. Auflage (E-Book)
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32170

Websites und Social Media Accounts rechtssicher betreiben
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12845

Steuerpflichten von Social-Media-Akteurinnen und -Akteuren (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort