Websites und Social Media Accounts rechtssicher betreiben

Website, E-Shop oder Social Media Forum: Beim Internet-Auftritt sind viele Rechtsvorschriften zu beachten.
Wer im Internet tätig ist, begeht leicht Fehler und Rechtsverstöße. Werden die Rechtsvorschriften verletzt, kann dies gegebenenfalls mit einer Geldbuße belegt werden. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht nur für vorsätzliche, sondern auch für fahrlässige Verstöße gilt.
Social Media Netzwerke entwickeln sich rasant weiter, deshalb muss der Gesetzgeber einen eindeutigen Rechtsrahmen entwickeln. Nutzer sollten die rechtlichen Grundlagen beim Internetauftritt, bei Meinungsäußerungen in Foren und beim Datenschutz beachten.
Mit der Verabschiedung des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG) werden die Bestimmungen zum Fernmeldegeheimnis und zum Datenschutz bei Telekommunikations- und Telemediendiensten neu geregelt. Dies betrifft insbesondere auch die Verwendung von Cookies.
Die Broschüre gibt Ihren Mandantinnen und Mandanten wichtige Tipps, wie sie sich rechtssicher im Internet verhalten.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Info & Leseprobe
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autor
Dr. Maximilian Greger
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Dr. Maximilian Greger ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Schwerpunkte seiner Beratung sind das Geistige Eigentum sowie das IT-Recht. Zu seinen Mandanten zählen vorwiegend mittelständische Unternehmen und Start-ups, für die Themen wie Domains, Marken- und Unternehmenskennzeichen, Datenschutz, Geheimnisschutz (Knowhow-Schutz), Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und allgemeine Geschäftsbedingungen im Vordergrund stehen. Dr. Greger ist zudem seit 2018 Lehrbeauftragter der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Websites und Social Media Accounts rechtssicher betreiben
Erscheinungstermin: November 2022