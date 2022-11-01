Art.-Nr. 32170 | Mandanten-Info-Broschüre

Websites und Social Media Accounts rechtssicher betreiben

Fallstricke erkennen – Abmahnungen vermeiden
  • Rechtliche Grundlagen für Social Media
  • Präzisierung bei der Verwendung von Cookies
  • Folgen bei Rechtsverstößen

Erscheinungstermin: November 2022

Beschreibung

Website, E-Shop oder Social Media Forum: Beim Internet-Auftritt sind viele Rechtsvorschriften zu beachten.

Wer im Internet tätig ist, begeht leicht Fehler und Rechtsverstöße. Werden die Rechtsvorschriften verletzt, kann dies gegebenenfalls mit einer Geldbuße belegt werden. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht nur für vorsätzliche, sondern auch für fahrlässige Verstöße gilt.

Social Media Netzwerke entwickeln sich rasant weiter, deshalb muss der Gesetzgeber einen eindeutigen Rechtsrahmen entwickeln. Nutzer sollten die rechtlichen Grundlagen beim Internetauftritt, bei Meinungsäußerungen in Foren und beim Datenschutz beachten.

Mit der Verabschiedung des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG) werden die Bestimmungen zum Fernmeldegeheimnis und zum Datenschutz bei Telekommunikations- und Telemediendiensten neu geregelt. Dies betrifft insbesondere auch die Verwendung von Cookies.

Die Broschüre gibt Ihren Mandantinnen und Mandanten wichtige Tipps, wie sie sich rechtssicher im Internet verhalten.

Erscheinungstermin 11/2022
Seitenzahl 18
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe

Autor

Portraitbild der referierenden Person Dr. Maximilian Greger

Dr. Maximilian Greger

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

Dr. Maximilian Greger ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Schwerpunkte seiner Beratung sind das Geistige Eigentum sowie das IT-Recht. Zu seinen Mandanten zählen vorwiegend mittelständische Unternehmen und Start-ups, für die Themen wie Domains, Marken- und Unternehmenskennzeichen, Datenschutz, Geheimnisschutz (Knowhow-Schutz), Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und allgemeine Geschäftsbedingungen im Vordergrund stehen. Dr. Greger ist zudem seit 2018 Lehrbeauftragter der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

