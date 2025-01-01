Nürnberg, 14. November 2023: Kanzleien und Unternehmen, die ihre DATEV-Anwendungen im Rahmen des Hosting-Angebots DATEV-SmartIT nutzen, können künftig auch ausgewählte Software anderer Hersteller darin nutzen. Während sich bislang ausschließlich externe Cloud-Lösungen mit bestehender Online-Schnittstelle ins sichere DATEV-Rechenzentrum an die SmartIT-Systemlandschaft anbinden ließen, ist es nun auch möglich, die Integration bestimmter, von DATEV freigegebener Drittanbieter-Lösungen mit zu installierenden Komponenten innerhalb der eigenen SmartIT-Instanz zu realisieren.

Dafür steht nun das DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter zur Verfügung. Zu den bereits freigegebenen Lösungen zählen zum Beispiel die Signaturanwendung FP-Sign, mit der sich Dokumente direkt aus dem Programm DATEV DMS heraus elektronisch signieren lassen, das Programm Data Security Compliance, das bei den Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz unterstützt, oder die Telefonie-Lösungen Pascom und Placetel, die unter anderem das Telefonieren direkt aus dem DATEV-SmartIT-Arbeitsplatz möglich machen.