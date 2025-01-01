Nürnberg, 14. November 2023: Kanzleien und Unternehmen, die ihre DATEV-Anwendungen im Rahmen des Hosting-Angebots DATEV-SmartIT nutzen, können künftig auch ausgewählte Software anderer Hersteller darin nutzen. Während sich bislang ausschließlich externe Cloud-Lösungen mit bestehender Online-Schnittstelle ins sichere DATEV-Rechenzentrum an die SmartIT-Systemlandschaft anbinden ließen, ist es nun auch möglich, die Integration bestimmter, von DATEV freigegebener Drittanbieter-Lösungen mit zu installierenden Komponenten innerhalb der eigenen SmartIT-Instanz zu realisieren.
Dafür steht nun das DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter zur Verfügung. Zu den bereits freigegebenen Lösungen zählen zum Beispiel die Signaturanwendung FP-Sign, mit der sich Dokumente direkt aus dem Programm DATEV DMS heraus elektronisch signieren lassen, das Programm Data Security Compliance, das bei den Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz unterstützt, oder die Telefonie-Lösungen Pascom und Placetel, die unter anderem das Telefonieren direkt aus dem DATEV-SmartIT-Arbeitsplatz möglich machen.
Vereinfachter Zugang und Nutzung von Microsoft 365
Die Zugangsoptionen zur DATEV-SmartIT-Umgebung wurden erweitert. Neben der Authentifizierung mittels DATEV SmartCard oder DATEV mIDentity lässt sich jetzt zusätzlich der komfortable DATEV SmartLogin für den Zugriff verwenden. Um das zeit-, orts- und geräteunabhängige Arbeiten noch besser zu unterstützen, ist zudem ein Aufruf nun auch direkt im Browser möglich, ohne dass ein separater VPN-Client installiert sein muss.
Darüber hinaus können Anwenderinnen und Anwender, die Microsoft 365 einsetzen, ihre bestehenden Lizenzen nun auch in DATEV-SmartIT nutzen und so von den damit verbundenen Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit profitieren. Nutzerinnen und Nutzer ohne eigene Microsoft-365-Lizenzen können diese direkt über Microsoft oder einen Microsoft Partner erwerben. Für Anwender, die Microsoft 365 nicht einsetzen, wird in ihrer SmartIT-Systemlandschaft eine aktuelle Version von Microsoft Office installiert.
Leichter upgraden auf stärker individualisierbares IT-Outsourcing
Eine weitere Vereinfachung betrifft Kanzleien oder Unternehmen, denen die Standardlösung DATEV-SmartIT mit maximal acht möglichen gleichzeitigen Nutzern nicht mehr ausreicht. Über einen kostenfreien Online-Assistenten können sie den Produktwechsel zur größeren, individuellen Hosting-Lösung DATEVasp bequem selbst anstoßen. Die eigentliche Umstellung lässt sich dann mit einer Ausfallzeit von lediglich einem halben Tag bewerkstelligen. Dabei bleibt der in SmartIT eingerichtete individuelle Funktionsumfang vollständig erhalten.