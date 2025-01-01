Die umsatzsteuerliche Behandlung von Online-Geschäften ist komplex. Damit die abzugebenden Steuererklärungen richtig sind, muss bereits zeitnah eine umsatzsteuerliche Beurteilung der Umsätze erfolgen. Bei Unkenntnis und Missachtung der konkreten Vorschriften droht den Verantwortlichen schnell eine steuerstrafrechtliche Verfolgung wegen Umsatzsteuerbetrugs. Daher ist es wichtig, die konkreten Vorschriften zu kennen und zu verstehen.

Neben der Unternehmensgröße, spielt der jeweilige Verkaufsvorgang eine zentrale Rolle: Wird die Ware an ein anderes Unternehmen oder an einen Privatkunden geliefert? Erfolgt die Lieferung im Inland oder ins Ausland? Erfolgt die Auslieferung über ein Lager im EU-Ausland?

Das Fachbuch erläutert anschaulich anhand zweier Praxisfälle die umsatzsteuerlichen Folgen nationaler bzw. internationaler Verkäufe über Online-Plattformen. So können regelmäßig wiederkehrende Geschäftsvorfälle aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht richtig eingeordnet werden.