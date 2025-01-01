Der Mensch ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für jedes Unternehmen. Doch wie klappt es, die Belegschaft vor Freude und Motivation strahlen zu lassen? Finanzielle Anreize haben häufig nur eine gewisse Haltbarkeit. Nichtsdestotrotz wirken sie motivierend und helfen uns oftmals, Anerkennung für gute Leistungen zu zeigen. Neben der Motivation von bereits vorhandenen Beschäftigten und deren Bindung an ein Unternehmen, liegt eine zentrale Aufgabe von Unternehmerinnen und Unternehmern in der Suche nach den richtigen Beschäftigten.

Bei Informationen über entsprechende Gehaltszahlungen findet sich immer wieder das Schlagwort Entgeltoptimierung. Dabei werden den einzelnen Beschäftigten Sachbezüge als Ersatz für bestehende oder zukünftig zu zahlende Entgelte mit steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen zugesagt.

Der Ratgeber Gehaltsextras der Autorinnen Birgit Ennemoser und Judith Dwenger liefert eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten hierfür.