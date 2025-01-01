Nürnberg, 22. Juni 2023: Er ist Jahr für Jahr eines der Highlights im Kalender der Triathlon-Anhänger: der DATEV Challenge Roth. Am 25. Juni strömen wieder hunderttausende Fans nach Mittelfranken, um neben Freizeitathletinnen und -athleten auch Profis aus der Weltspitze hautnah erleben zu können. DATEV als Genossenschaft unterstützt bereits zum zehnten Mal als Titelsponsor die weltgrößte Triathlon-Veranstaltung auf der Langdistanz.

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen – das sind die Zahlen, die das Herz eines jeden Triathlon-Fans höherschlagen lassen. Seit Jahren ist dabei der DATEV Challenge Roth eine feste Institution im Rennkalender. Auch in diesem Jahr steht wieder ein Sportevent der Extraklasse vor der Tür, bei dem die Weltelite des Triathlon-Sports an den Start geht.

Seit 2013 ist DATEV als Titelsponsor ein verlässlicher Partner der Veranstaltung. Denn es sind die wichtigen Werte wie Teamgeist, Zielstrebigkeit und Leidenschaft, die auch für DATEV seit jeher von zentraler Bedeutung sind – ganz so, wie es dem genossenschaftlichen Selbstverständnis entspricht.

Dies lässt sich auch hervorragend am DATEV Challenge Roth ablesen: Viele DATEV-Mitarbeitende werden wieder als freiwillige Helferinnen und Helfer oder als anfeuernde Fans ihren Teil zu einer gelungenen Veranstaltung beitragen. Darüber hinaus werden Mitglieder und Mitarbeitende von DATEV in 30 Staffeln sowie als 10 Einzelstartende selbst beim Triathlon dabei sein.