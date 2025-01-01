Nürnberg, 26. Juli 2023: Durch sich ändernde Marktbedingungen, hohe regulatorische Anforderungen, Kostendruck in der Jahresabschlussprüfung und nicht zuletzt die technologische Entwicklung wird sich die Wirtschaftsprüfung in den kommenden Jahren weiter wandeln. Um einen näheren Blick auf die Auswirkungen dieser Entwicklung zu werfen, haben DATEV und das universitätsnahe IT-Beratungshaus Strategion GmbH im Rahmen einer Studie vier unterschiedliche Zukunftsszenarien zur möglichen Entwicklung in der Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und mit der Buchhaltung von Mandanten betrauten Personen ermittelt. Anschließend wurden die drei Berufsgruppen nach der Eintrittswahrscheinlichkeit des jeweiligen Szenarios innerhalb der nächsten Dekade befragt. Dabei geht die Mehrzahl der Befragten davon aus, dass digitale Innovationen großen Einfluss auf einzelne Erstellungs- und Prüfungstätigkeiten entfalten werden, die sich dadurch verändern. Der Prüfungsansatz für die Jahresabschlussprüfung wird aber im Kern als gleichbleibend erwartet.

Die vier Zukunftsszenarien entstanden auf Basis wissenschaftlich anerkannter Methoden und berücksichtigen aktuelle Trends wie Digitalisierung und Automatisierung, Fachkräftemangel sowie Harmonisierungs- und Deregulierungstendenzen. Das erste Szenario beschreibt dabei eine disruptive Veränderung und skizziert einen Wandel des kompletten Erstellungs- und Prüfungsansatzes durch digitale Innovationen. Szenario Zwei geht von zunehmender Automatisierung aus und ist von der Veränderung einzelner Erstellungs- und Prüfungstätigkeiten durch digitale Innovationen geprägt, während der Prüfungsansatz für die Jahresabschlussprüfung gleichbleibt. Die dritte Option beschreibt ein gleichbleibendes Berufsfeld, in dem es lediglich selektive Veränderungen durch digitale Innovationen gibt. Variante Vier geht sogar von einer abnehmenden Digitalisierung und der Ablehnung digitaler Innovationen durch die Berufsträger aus.