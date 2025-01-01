Mit 34.000 Euro erhält der Förderverein der Regenbogenschule Stolberg e.V. in der südlichen Städteregion Aachen den größten Spendenbetrag. Geplant ist eine Doppel-Rollstuhlschaukel als erweitertes Freizeitangebot auf dem schuleigenen Pausenhof. Die Schaukel soll Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen sind, dabei unterstützen, ihre Wahrnehmung sowie Motorik zu stärken.

Weitere 17.000 Euro gehen an die August-Wilhelm-Mende-Schule mit den Förderschwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung im Landkreis Bad Hersfeld-Rotenburg. Hier ist ebenfalls die Errichtung einer Rollstuhlschaukel geplant. Diese soll als integratives Spielgerät für die 107 jungen Besucherinnen und Besucher der Förderschule und gleichzeitig als erweitertes Bewegungs- und Erfahrungsangebot dienen.

“Selbstvertrauen aufzubauen, Spaß an Bewegung zu haben und die eigene Wahrnehmung zu schulen, ist für Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Daher ist der Bau der Rollstuhlschaukeln ein tolles Projekt, das zeigt, wie wir Inklusion auch auf dem Pausenhof gestalten können”, sagt DATEV-Vorständin Julia Bangerth. „Ich freue mich, dass wir mit der Weihnachtsspende Projekte fördern, die die Vielfalt unserer Gesellschaft wertschätzen und Menschen bei einer gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe unterstützen.”

Neben diesen beiden Leuchtturmprojekten erhalten unter anderem der Kältebus in Saarbrücken, die Rettungshundestaffel Zwiesel im Bayerischen Wald, die Theodorus Kinder-Tageshospiz gGmbH in Hamburg, der Besuchsdienst mit Tieren e.V. in Karlsruhe sowie der DMSG Landesverband Hamburg für Menschen mit Multipler Sklerose eine Zuwendung. Eine vollständige Übersicht der geförderten Einrichtungen 2022 finden Sie unter dem unten genannten Link.