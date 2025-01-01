Nürnberg, 8. Februar 2023: Ein Leben mit weniger Einschränkungen, mit Spaß, Spiel und Gemeinschaft unter Gleichgesinnten – dazu möchte die DATEV-Weihnachtsspende beitragen. Auch in diesem Jahr unterstützt DATEV eG deutschlandweit gemeinnützige Projekte, um Kindern, Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren mit besonderen Förderbedarfen Glücksmomente zu schenken. Die Gesamtspendensumme beträgt in diesem Jahr 150.000 Euro und kommt 17 Regionalprojekten in sechs Bundesländern sowie zwei Leuchtturmprojekten zugute. Die Spendenschecks überreichten Julia Bangerth, Vorstandsmitglied DATEV eG (COO & CHRO), sowie Christian Buggisch, Leiter Unternehmenskommunikation DATEV eG, am 7. Februar 2023 im DATEV IT-Campus nach zwei Jahren erstmals wieder persönlich.
Rollstuhlschaukeln für mehr Inklusion auf dem Pausenhof
Mit 34.000 Euro erhält der Förderverein der Regenbogenschule Stolberg e.V. in der südlichen Städteregion Aachen den größten Spendenbetrag. Geplant ist eine Doppel-Rollstuhlschaukel als erweitertes Freizeitangebot auf dem schuleigenen Pausenhof. Die Schaukel soll Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen sind, dabei unterstützen, ihre Wahrnehmung sowie Motorik zu stärken.
Weitere 17.000 Euro gehen an die August-Wilhelm-Mende-Schule mit den Förderschwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung im Landkreis Bad Hersfeld-Rotenburg. Hier ist ebenfalls die Errichtung einer Rollstuhlschaukel geplant. Diese soll als integratives Spielgerät für die 107 jungen Besucherinnen und Besucher der Förderschule und gleichzeitig als erweitertes Bewegungs- und Erfahrungsangebot dienen.
“Selbstvertrauen aufzubauen, Spaß an Bewegung zu haben und die eigene Wahrnehmung zu schulen, ist für Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Daher ist der Bau der Rollstuhlschaukeln ein tolles Projekt, das zeigt, wie wir Inklusion auch auf dem Pausenhof gestalten können”, sagt DATEV-Vorständin Julia Bangerth. „Ich freue mich, dass wir mit der Weihnachtsspende Projekte fördern, die die Vielfalt unserer Gesellschaft wertschätzen und Menschen bei einer gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe unterstützen.”
Neben diesen beiden Leuchtturmprojekten erhalten unter anderem der Kältebus in Saarbrücken, die Rettungshundestaffel Zwiesel im Bayerischen Wald, die Theodorus Kinder-Tageshospiz gGmbH in Hamburg, der Besuchsdienst mit Tieren e.V. in Karlsruhe sowie der DMSG Landesverband Hamburg für Menschen mit Multipler Sklerose eine Zuwendung. Eine vollständige Übersicht der geförderten Einrichtungen 2022 finden Sie unter dem unten genannten Link.
DATEV-Mitarbeitende stimmen über Herzensprojekte ab
Gleichzeitig erhielten DATEV-Mitarbeitende wie jedes Jahr die Möglichkeit, ihre Herzensprojekte für die Weihnachtsspende vorzuschlagen. Fünf soziale Einrichtungen werden daher mit jeweils 5.000 Euro bedacht. Darunter der Deutsche Kinderhospizverein e.V., der junge Menschen unterstützt, die an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden. Über die Zuwendung dürfen sich ebenfalls der Verein Autismus Mittelfranken e. V., der Zuhör-Kiosk e. V. Hamburg, der Deutsche Rollstuhl-Sportverband e. V. Duisburg sowie das Heilpädagogische Zentrum in Irchenrieth in der Oberpfalz freuen.
Über die DATEV-Weihnachtsspende
Seit über 30 Jahren verzichtet DATEV auf klassische Weihnachtsgeschenke und Grußkarten und spendet das eingesparte Geld an soziale Einrichtungen. Mehr als 5,6 Millionen Euro kamen mittlerweile für Projekte zusammen, die Kindern, Jugendlichen und Senioren und Seniorinnen mit Einschränkungen Hilfe zur Selbsthilfe bieten.
Kurzprofile der geförderten Einrichtungen und Projekte zum Download: