Nürnberg 01.12.2023: Der diesjährige Dr.-Heinz-Sebiger-Preis geht an Rechtsanwalt Dr. Johannes Arndt. In seiner Promotionsarbeit „Bitcoin-Eigentum: Zur Notwendigkeit rechtlicher Zuweisung außer-rechtlicher außer-subjektiver Vermögenspositionen durch subjektive Rechte“ leiste der Preisträger einen wertvollen Beitrag zur Forschung rechtlicher Fragestellungen der Blockchain-Technologie und damit auch allgemein zum Recht in Zeiten der Digitalisierung, so die Jury. Die Arbeit wurde einstimmig unter insgesamt acht hochkarätigen Einreichungen ausgewählt. Die Auszeichnung, mit der die DATEV-Stiftung Zukunft herausragende Promotionsarbeiten prämiert, wurde bereits zum sechsten Mal vergeben. Sie ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert.

Speziell befasst sich das ausgezeichnete Werk mit dem noch neuen Phänomen der Kryptowerte und ihrer Einreihung in die deutsche Eigentumsordnung. Am Beispiel von Bitcoins arbeitet Arndt die Funktion des privatrechtlichen Eigentums in den verschiedenen Rechtsgebieten heraus und setzt dann seinen Fokus auf das verfassungsrechtliche Eigentum. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Kryptowerte weitestgehend wie Sachen zu behandeln sind. Dabei sind auch Teilrechte an ihnen möglich, die durch Einigung und Eintragung begründet und übertragen werden.

Den Preis nahm Johannes Arndt aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden der DATEV-Stiftung Zukunft Prof. Dr. Peter Krug im Beisein von rund 80 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sowie Vorstand, Kuratorium und Projektpartnern der Stiftung entgegen, die zur feierlichen Verleihungsveranstaltung in den Räumlichkeiten der DATEV eG in Nürnberg zusammengekommen waren. Die Laudatio auf den Preisträger hielt Prof. Dr. Heribert Anzinger vom Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung der Universität Ulm. Er lobte Arndts Arbeit darin als herausragend und betonte, dass sie neben Praxisbezug und hervorragendem methodischen Vorgehen insbesondere dadurch besteche, dass sie neben einer umfassenden Analyse der Problemstellung auch gleich einen pragmatischen Lösungsansatz mitliefere.