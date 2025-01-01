Nürnberg, 19. September 2023: Mit DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation bringt die DATEV eG den ersten Meilenstein für die Abschlussprüfung in der DATEV-Cloud auf den Markt. Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer können damit die Risiken im Jahresabschluss aufnehmen, dokumentieren und beurteilen. Damit erfüllen sie die Anforderungen der deutschen Ausprägung der International Standards on Auditing (ISA [DE]) sowie die Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU). Die Erfassung und die Beurteilung können dabei in der Cloud-Anwendung vollkommen orts- und plattformunabhängig vorgenommen werden.

Die Informationen zu den Risiken werden im Anschluss über eine Hybrid-Schnittstelle an das bewährte Programm DATEV Abschlussprüfung comfort weitergegeben. Die weiteren Prozessschritte wie beispielsweise Auftragsannahme oder Prüfungsplanung erfolgen wie gewohnt innerhalb der „DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU“ in Abschlussprüfung comfort. Diese decken beide Prüfungsmethoden nach ISA [DE] und IDW PS KMU ab, sodass ein einfacher Wechsel der Prüfungsmethode während des Prüfungsfortschrittes möglich ist.