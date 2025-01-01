Nürnberg, 10. Mai 2023: Mit dem DATEV Fördermittel-Check können Steuerberatungskanzleien ihren Mandanten nun schnell und unkompliziert zu passenden Fördergeldern verhelfen. Mit wenigen Eingaben ermittelt das cloudbasierte Recherchetool die passenden Förderprogramme für die jeweiligen Unternehmen. Dabei führen nutzerfreundliche Suchmechanismen und prozessunterstützende Funktionen schnell ans Ziel. Zu den Fördermitteln liefert das System redaktionell kuratierte und stets aktuell gehaltene Informationen mit zahlreichen Daten und Fakten.
Der Fördermittel-Check macht es Steuerberaterinnen und Steuerberatern leicht, das Förderungspotenzial von Unternehmen im Hinblick auf Investitionen oder zur Dämpfung von Liquiditätsengpässen zu eruieren und sie umfassend dazu zu beraten. Rund 1.500 verschiedene Fördermittel des Bundes, der Bundesländer und der EU auf den Gebieten der Wirtschaftsförderung und Baufinanzierung stehen darin bereits zur Verfügung. Dabei liefert das Werkzeug einen umfänglichen Überblick über die jeweiligen passenden Fördermittel – von den Vergabebedingungen und Antragsverfahren bis hin zu Art und Umfang der Förderung.
Förderpotenzial mit wenigen Klicks ermitteln
Die Suche kann sowohl per Suchassistent über einen thematischen Einstieg als auch über eine Freitextsuche nach den Titeln von Fördermitteln gestartet werden. Zu den Ergebnissen liefert der Fördermittel-Check sowohl die Originaldokumente als auch weiterführende Informationen der Fördergeber, die sich als PDF-Dateien exportieren und an die Mandanten weiterleiten lassen. Das System wird täglich aktualisiert und um neu hinzugekommene Fördermittel oder erweiterte Informationen ergänzt. Um bei bestimmten Fördermaßnahmen auf dem Laufenden zu bleiben, lassen sich diese als Favoriten hinterlegen.
Der Fördermittel-Check steht DATEV-Mitgliedern seit Ende April in einer ersten Ausbaustufe zur Verfügung. Der Service wird inhaltlich und in Sachen Bedienkomfort sukzessive weiterentwickelt. Bereits in Planung befindliche Funktionen sind beispielsweise eine Schnittstelle zur Integration von zentralen Mandantenstammdaten aus DATEV-Systemen und die Möglichkeit, einzelne Fördermittel Mandanten- oder projektbezogen zu speichern. Die Freitextsuche wird in einer späteren Version auch in der Lage sein, Treffer auf Basis von Stichworten zu generieren.