Nürnberg, 10. Mai 2023: Mit dem DATEV Fördermittel-Check können Steuerberatungskanzleien ihren Mandanten nun schnell und unkompliziert zu passenden Fördergeldern verhelfen. Mit wenigen Eingaben ermittelt das cloudbasierte Recherchetool die passenden Förderprogramme für die jeweiligen Unternehmen. Dabei führen nutzerfreundliche Suchmechanismen und prozessunterstützende Funktionen schnell ans Ziel. Zu den Fördermitteln liefert das System redaktionell kuratierte und stets aktuell gehaltene Informationen mit zahlreichen Daten und Fakten.

Der Fördermittel-Check macht es Steuerberaterinnen und Steuerberatern leicht, das Förderungspotenzial von Unternehmen im Hinblick auf Investitionen oder zur Dämpfung von Liquiditätsengpässen zu eruieren und sie umfassend dazu zu beraten. Rund 1.500 verschiedene Fördermittel des Bundes, der Bundesländer und der EU auf den Gebieten der Wirtschaftsförderung und Baufinanzierung stehen darin bereits zur Verfügung. Dabei liefert das Werkzeug einen umfänglichen Überblick über die jeweiligen passenden Fördermittel – von den Vergabebedingungen und Antragsverfahren bis hin zu Art und Umfang der Förderung.