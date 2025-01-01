Nürnberg, 30. März 2023: Zwei Zertifizierungen aus dem Druckgewerbe belegen jetzt zusätzlich den hohen Qualitätsstandard des DATEV Digital & Print Solution Centers (DPSC). Das QualitätsSiegel Digitaldruck (QSD) und der ProzessStandard Offset (PSO) bescheinigen dem Druckdienstleister für unterschiedliche Druckverfahren die Einhaltung standardisierter und qualitätssichernder Verfahrensweisen bei der Herstellung der Druckerzeugnisse. Durchgeführt wurde die Zertifizierung vom Beratungsnetzwerk printXmedia, das nach den Vorgaben des Bundesverbands Druck und Medien (bvdm) und des Forschungsinstituts für die Druck- & Medienindustrie (Fogra) prüft.

Über die PSO- und QSD-Zertifizierungen kann das DATEV DPSC eine sehr hohe Qualitätssicherheit durch abgestimmte Arbeitsabläufe in den jeweiligen Druckverfahren nachweisen. Die internen Workflows entsprechen dem internationalen Standard ISO 12647 und gewährleisten, dass der Druckbetrieb jederzeit in der Lage ist, wiederholbar Druckergebnisse von hoher Qualität zu liefern. Durch vordefinierte Qualitätskorridore lässt sich das Qualitätsniveau messen und nachweisen. Beide Zertifikate sind bis zum Jahresende 2024 gültig.

Bei grundsätzlich gleicher Zielsetzung unterscheiden sich die Prüfungsinhalte für beide Siegel. Für die QSD-Zertifizierung im Bereich Digitaldruck sind ein qualifiziertes Farbmanagement, die Datenprüfung nach PDF/X-Vorgaben, vorhandene Beratungs- und Medienkompetenz, eine Auflagenkonstanz im Digitaldruckverfahren und die Möglichkeit zur Simulation des Offsetdrucks maßgeblich. Das qualifizierte Farbmanagement steht auch im Fokus der PSO-Zertifizierung für den Offsetdruck. Daneben wird hier auf die Prüfdruckerstellung, eine standardisierte Druckformherstellung und den Auflagendruck im Bogenoffset nach den bestimmten Vorgaben Wert gelegt.

Die beiden fachspezifischen Siegel aus dem Druckgewerbe ergänzen die bereits bestehenden Testate des DATEV DPSC. So sind beispielsweise das Qualitätsmanagement, das Servicemanagement, die Informationssicherheit und die vertrauliche Vernichtung von Dokumenten seit langem nach den einschlägigen ISO- beziehungsweise DIN-Standards zertifiziert.