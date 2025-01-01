Die Ware ist bei der zufriedenen Kundschaft eingetroffen, alle Leistungen sind erbracht. Nur eines fehlt noch: die Bezahlung. Denn vor der Einnahme steht die Rechnungsstellung. Diese Aufgabe erscheint auf den ersten Blick banal, wirft bei genauerem Hinsehen aber oft Fragen auf. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer schieben daher das Schreiben der Rechnungen vor sich her.

Dieser Praxisratgeber ist ein umfassender Leitfaden zum Thema Rechnungen sowie zum E-Rechnungsformat XRechnungen, das vor allem für Auftragnehmer der öffentlichen Hand relevant ist. Die Checklisten beinhalten alle Angaben, die für eine korrekte Rechnung notwendig sind. Zudem werden Lösungen für Sonderfälle wie Anzahlungen, Rabatte oder Teilrechnungen wegen Mängelbeanstandungen aufgezeigt. Genauer eingegangen wird auch auf das Thema Umsatzsteuer, das insbesondere für kleinere Unternehmen oft eine große Herausforderung ist.

Das Fachbuch enthält zusätzlich Tipps, worauf beim Einsatz von Software zur Rechnungserstellung geachtet werden sollte.