Crowd-Finanzierungen erfreuen sich im Zeitalter der Digitalisierung zunehmender Beliebtheit.

Restriktive Vorgaben im Bankensektor erschweren gerade für kleine und mittlere Unternehmen den Zugang zu klassischen Finanzierungsinstrumenten, um den Kapitalbedarf für Investitionen und ähnliches zu decken. Während sich Banken an die Basel-Richtlinien und den eigenen bankinternen Vergaberichtlinien halten müssen und es hier wenig Spielraum gibt, entscheiden die privaten Investorinnen und Investoren beim Crowdfunding oft anhand der Idee, der Marke oder des eigenen Portemonnaies.

Für kleine und mittlere Unternehmen sind daher Instrumente, wie die Crowd-Finanzierung, eine interessante Alternative zur klassischen Hausbankfinanzierung. Die Broschüre richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese noch vergleichsweise neue Finanzierungsoption kennenlernen möchten.