Unfälle, Krankheiten oder das plötzliche Ableben können jeden treffen. Vor allem die Existenz von Familienunternehmen hängt im Fall des Falles am seidenen Faden. Daher sollte in jedem Unternehmen ein Notfallplan vorhanden sein, um den Betrieb vor unnötigem Schaden zu bewahren und sich selbst sowie die Unternehmerfamilie abzusichern. In der Praxis wird jedoch nicht immer berücksichtigt, welche Auswirkungen eine fehlende oder fehlerhafte Regelung etwa der eigenen Nachfolge für die Fortsetzung des Unternehmens haben kann. Nicht selten ist das eigene Unternehmen, aber auch die eigene Familie von der Unternehmerin bzw. dem Unternehmer abhängig. Daher sollte zu Lebzeiten dieser Thematik die Relevanz beigemessen werden, die ihrer materiellen und ideellen Bedeutung entspricht. Der Autor stellt Tipps, Checklisten und Expertenwissen bereit, damit Leserinnen und Leser auch in Krisenzeiten ruhig und besonnen handeln und somit unter anderem den Fortbestand des Unternehmens sichern können.

Das Fachbuch zeigt die wesentlichen Aspekte der Notfallplanung kompakt auf. Diese reichen von der Vermögens- und Unternehmensnachfolge, über Grundsätze des Erb-, Gesellschafts- und Steuerrechts bis hin zur Erstellung von Notfallordnern, Vollmachten zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Unternehmers bzw. der Unternehmerin und der privaten Vorsorge. Abgerundet wird das Buch durch Aspekte der strategischen Nachfolge.