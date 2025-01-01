Nürnberg 26. Januar 2023: Die digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Steuerberatungskanzleien und Kreditinstituten wurde zum Jahreswechsel um eine wichtige Komponente erweitert. Bisher nutzen Kanzleien den Digitalen Finanzbericht (DiFin), um standardisiert die Jahresabschlüsse und Einnahmenüberschussrechnungen (EÜR) ihrer Mandantinnen und Mandanten mit deren Einverständnis elektronisch an Banken und Sparkassen zu übermitteln. Nun haben die Deutsche Bundesbank, erste Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken den sogenannten Rückkanal in der für den DiFin genutzten Infrastruktur eingerichtet. Dadurch ist die Datenübermittlung von den Kreditinstituten zurück an die Kanzleien ebenfalls digital und standardisiert möglich. In einer ersten Ausbaustufe gilt dies für strukturierte Daten zu den aktuellen Kreditparametern sowie den Zins- und Tilgungsplänen. Diese werden dann in die DATEV-Rechnungswesen-Software übernommen und dort für die Weiterbearbeitung angezeigt.

„Der DiFin-Rückkanal ist ein wichtiges Verbindungsstück beim Ausbau des Ökosystems hin zu durchgängig digitalen kaufmännischen Prozessen zwischen allen Geschäftspartnern“, so Jutta Rößner, Geschäftsleitungsmitglied des IT-Dienstleisters DATEV eG. Insbesondere für die vielen Steuerberatungskanzleien, die den Digitalen Finanzbericht bereits nutzen, sei die Schaffung des bidirektionalen Übertragungsweges zwischen ihnen und den Finanzinstituten eine gute Nachricht. Denn für sie entstehe dadurch ein medienbruchfreier Prozess bei der Bearbeitung kreditbezogener Sachverhalte für ihre Mandanten. Letztere profitieren von der neuen technischen Möglichkeit, weil ihnen entsprechende Daten und Auswertungen für ihre Unternehmen schneller mit hoher Aussagekraft vorliegen.