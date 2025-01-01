Das Deutschland-Ticket hat die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets angetreten. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben nun die Möglichkeit, das Deutschland-Ticket ihren Beschäftigten nochmals vergünstigt als Jobticket anzubieten. In diesem Zusammenhang stellt sich für Unternehmen die Frage, welche Voraussetzungen für ein solches Jobticket-Angebot erfüllt sein müssen.

Die Fachlektüre thematisiert zudem die Auswirkungen eines firmenbezuschussten Jobtickets auf die Einkommensteuererklärung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Um neue Fachkräfte zu gewinnen und dauerhaft an das eigene Unternehmen zu binden, bieten viele Arbeitgebende unterschiedliche Möglichkeiten an, sich an den Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ihrer Mitarbeitenden zu beteiligen. Eine weitere steuerlich interessante Alternative stellt die Überlassung von betrieblichen Firmenrädern dar, die Beschäftigte auch privat nutzen können.

Das Fachbuch gibt Unternehmen einen schnellen Überblick über die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Jobtickets, Fahrtkostenzuschüssen und Firmenrädern.