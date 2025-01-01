Nürnberg, 22. Dezember 2023: Mit der neuen KI-Werkstatt stellt die DATEV eG ihren Genossenschaftsmitgliedern jetzt eine Online-Plattform zum Testen neuartiger Anwendungen bereit, die auf Basis von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten. Exklusiv finden sich darauf frühe Prototypen für KI-Nutzungsszenarien im steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufsstand. Interessierte können diese unverbindlich in diesem geschützten Umfeld ausprobieren und sich so mit der konkreten Nutzung der KI-Technologie auseinandersetzen. Darüber hinaus können sie über ihr Feedback auch an der Weiterentwicklung der Prototypen mitwirken und auf der Plattform perspektivisch mit DATEV und anderen Anwenderinnen und Anwendern diskutieren.
Die in der DATEV KI-Werkstatt bereitgestellten Prototypen sind zwar noch nicht voll ausgereift, aber sie demonstrieren bereits sehr gut die Funktionsfähigkeiten im Kanzleialltag. Die Plattform steht allen DATEV-Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. Erreichbar ist sie unter www.datev.de/ki-werkstatt oder über die übergreifende Informationsseite www.datev.de/ki. Für den Zugriff auf die KI-Werkstatt müssen sich Interessierte lediglich mit ihrem bevorzugten DATEV-Anmeldeverfahren (SmartLogin, mIDentity, Benutzerkonto etc.) authentifizieren.
Nah am Puls der Entwicklung
Zum Start der KI-Werkstatt sind dort zunächst drei Anwendungs-Prototypen zugänglich. Der erste ist die Basisversion eines Einspruchsgenerators, der anhand weniger Eingaben automatisch einen Einspruch gegen einen Steuerbescheid formuliert. In einer späteren Ausbaustufe wird das Werkzeug dazu eingereichte Erklärungen und Bescheide analysieren, Abweichungen und einspruchsfähige Sachverhalte erkennen und diese mit Dokumenten zur Rechtslage aus der angeschlossenen Rechtsdatenbank DATEV LEXinform abgleichen. Ein weiteres Projekt ist DATEV-GPT, also eine für die Anforderungen des Berufsstands spezifizierte Testversion von ChatGPT. Anders als bei der frei verfügbaren Version wird sie die gewohnten Funktionen für DATEV-Mitglieder in einem geschlossenen, datenschutzkonformen Rahmen nutzbar machen. Der dritte Prototyp ist ein intelligenter Assistent, der auf Basis weniger Eingaben Stellenausschreibungen für die Personalsuche der Kanzlei erstellt.
Ein regelmäßiger Blick in die KI-Werkstatt lohnt sich, denn das dort verfügbare Testangebot wird sukzessive wachsen und sich weiterentwickeln, sodass die Nutzerinnen und Nutzer stets nah am Puls der DATEV-KI-Entwicklungen bleiben. So steht bereits eine frühe Version eines weiteren intelligenten Assistenten in den Startlöchern, der in Kürze bereitgestellt wird. Er wird gezielt beim Formulieren von Inhalten der Kanzlei für verschiedene Social Media-Kanäle wie LinkedIn oder Instagram unterstützen.