Nürnberg, 22. Dezember 2023: Mit der neuen KI-Werkstatt stellt die DATEV eG ihren Genossenschaftsmitgliedern jetzt eine Online-Plattform zum Testen neuartiger Anwendungen bereit, die auf Basis von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten. Exklusiv finden sich darauf frühe Prototypen für KI-Nutzungsszenarien im steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufsstand. Interessierte können diese unverbindlich in diesem geschützten Umfeld ausprobieren und sich so mit der konkreten Nutzung der KI-Technologie auseinandersetzen. Darüber hinaus können sie über ihr Feedback auch an der Weiterentwicklung der Prototypen mitwirken und auf der Plattform perspektivisch mit DATEV und anderen Anwenderinnen und Anwendern diskutieren.

Die in der DATEV KI-Werkstatt bereitgestellten Prototypen sind zwar noch nicht voll ausgereift, aber sie demonstrieren bereits sehr gut die Funktionsfähigkeiten im Kanzleialltag. Die Plattform steht allen DATEV-Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. Erreichbar ist sie unter www.datev.de/ki-werkstatt oder über die übergreifende Informationsseite www.datev.de/ki. Für den Zugriff auf die KI-Werkstatt müssen sich Interessierte lediglich mit ihrem bevorzugten DATEV-Anmeldeverfahren (SmartLogin, mIDentity, Benutzerkonto etc.) authentifizieren.