In bargeldintensiven Unternehmen sind die Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer der Finanzverwaltung vorrangig auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Kassenaufzeichnungen fokussiert, so auch in der Gastronomie.

Die Prüfungsdichte in Restaurants, Cafés, Imbissstuben und ähnlichen Betrieben ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Gleichzeitig räumt die Kassen-Nachschau den Finanzbehörden immer mehr Rechte ein. Prüfende dürfen die Geschäftsräume ohne vorherige Ankündigung betreten, um zum Beispiel das Verhalten an der Kasse zu beobachten, Testkäufe durchzuführen oder Zugriff auf die Einzelaufzeichnungen der Kasse und der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zu nehmen. Hierzu setzt die Finanzverwaltung seit 2023 eine neue Prüfsoftware namens AmadeusVerify ein. Darauf sollten Unternehmerinnen und Unternehmer vorbereitet sein.

Das Buch zeigt, wie die Kasse prüfungssicher eingerichtet und somit Schätzungen vermieden werden können. Es beschreibt beispielsweise, wie man die Tageseinnahmen zutreffend ermittelt, wie man Aufzeichnungen über Freigetränke/Happy-Hour-Zeiten oder über Verderb, Schwund und Diebstahl führt. Dargestellt wird auch, was die Prüfenden der Finanzverwaltung dürfen – und was nicht.

Die vom Bundesfinanzministeriums stammenden FAQ und brandaktuellen Anwendungserlasse sind ebenso berücksichtigt wie die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff). Enthalten sind ferner Ausführungen zur Notwendigkeit und den Inhalten einer Verfahrensdokumentation und zahlreiche Tipps und Urteile der Finanzgerichtsbarkeit.