Am 01.07.2023 trat das neue Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts in Kraft. Mit der Reform des Stiftungsrechts hat der Gesetzgeber zahlreiche Forderungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und der Wissenschaft aufgegriffen.
Die Neuerungen beinhalten vor allem einheitliche Regelungen hinsichtlich Errichtung, Namen, Stiftungszweck, Stifterwille und Vermögen, Kapitalerhalt und rechtlicher Vorgaben für die Vermögensverwaltung sowie zu Satzungsänderungen, Rechten und Pflichten der Organmitglieder und Neuregelungen zur Beendigung von Stiftungen. Es bietet mehr Rechtssicherheit in Haftungsfragen. Neu eingeführt wird außerdem ein bundeseinheitliches Stiftungsregister.
Das Fachbuch des Autors Horst Ohlmann stellt die gesetzlichen Neuerungen dar und erläutert die steuerlichen und rechtlichen Vor- und Nachteile.
Inhalte (Auszug)
- Gesetzlicher Rahmen nach der Reform
- Stiftungsgründung
- Satzungsänderungen
- Stiftungsvermögen und seine Verwaltung
- Besteuerung der steuerbegünstigten/gemeinnützigen Stiftung und des Stifters
Hinweis
Sollten Sie als Journalistin oder Journalist Interesse an diesem DATEV-Buch haben,
senden wir Ihnen gerne ein Exemplar zu. Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an sandra.stadler@datev.de.
Die Bücher sind im stationären Buchhandel und online erhältlich.