Nürnberg, 7. März 2023: Der Gründervater der DATEV eG, Dr. h.c. Heinz Sebiger, wäre am 9. März 2023 100 Jahre alt geworden. Seine Vision und Tatkraft führten 1966 zur Gründung des genossenschaftlichen Unternehmens. 30 Jahre lenkte er als Vorstandsvorsitzender die Geschicke des IT-Dienstleisters und stellte die Weichen für seine Erfolgsgeschichte. Heute ist DATEV eine Gemeinschaft mit 40.000 Mitgliedern, zählt zu den größten Anbietern für Business-Software in Deutschland und beschäftigt mehr als 8.500 Mitarbeitende. Kern und Daseinszweck der Genossenschaft ist dabei nach wie vor Sebigers Anliegen, den steuerberatenden Berufsstand zu fördern und nach Kräften zu entlasten.

„Heinz Sebiger war eine große Unternehmerpersönlichkeit und ein deutscher IT-Pionier“, sagt Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV. „Mit visionärem Weitblick und seiner unternehmerischen Idee schuf er ein nachhaltig erfolgreiches genossenschaftliches Unternehmen, das sich seit nun nahezu 60 Jahren für den steuerberatenden Berufsstand in Deutschland einsetzt und als wichtiger Treiber bei der Digitalisierung kaufmännischer Prozesse im Mittelstand fungiert.“ Wenige Monate vor seinem Tod im Jahr 2016 war der damals 93-jährige Gründer und Ehrenvorstandsvorsitzende dabei, als DATEV ihr 50-jähriges Bestehen feierte. „Die Rührung, aber auch den Stolz auf sein Lebenswerk, die Heinz Sebiger bei den Feierlichkeiten anzusehen waren, werde ich nie vergessen“, erinnert sich Mayr. „Sein Vermächtnis führen wir selbstbewusst fort und leben jeden Tag den partnerschaftlichen Gedanken unserer Genossenschaft ganz in seinem Sinne.”