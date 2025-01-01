Nürnberg, 7. März 2023: Der Gründervater der DATEV eG, Dr. h.c. Heinz Sebiger, wäre am 9. März 2023 100 Jahre alt geworden. Seine Vision und Tatkraft führten 1966 zur Gründung des genossenschaftlichen Unternehmens. 30 Jahre lenkte er als Vorstandsvorsitzender die Geschicke des IT-Dienstleisters und stellte die Weichen für seine Erfolgsgeschichte. Heute ist DATEV eine Gemeinschaft mit 40.000 Mitgliedern, zählt zu den größten Anbietern für Business-Software in Deutschland und beschäftigt mehr als 8.500 Mitarbeitende. Kern und Daseinszweck der Genossenschaft ist dabei nach wie vor Sebigers Anliegen, den steuerberatenden Berufsstand zu fördern und nach Kräften zu entlasten.
„Heinz Sebiger war eine große Unternehmerpersönlichkeit und ein deutscher IT-Pionier“, sagt Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV. „Mit visionärem Weitblick und seiner unternehmerischen Idee schuf er ein nachhaltig erfolgreiches genossenschaftliches Unternehmen, das sich seit nun nahezu 60 Jahren für den steuerberatenden Berufsstand in Deutschland einsetzt und als wichtiger Treiber bei der Digitalisierung kaufmännischer Prozesse im Mittelstand fungiert.“ Wenige Monate vor seinem Tod im Jahr 2016 war der damals 93-jährige Gründer und Ehrenvorstandsvorsitzende dabei, als DATEV ihr 50-jähriges Bestehen feierte. „Die Rührung, aber auch den Stolz auf sein Lebenswerk, die Heinz Sebiger bei den Feierlichkeiten anzusehen waren, werde ich nie vergessen“, erinnert sich Mayr. „Sein Vermächtnis führen wir selbstbewusst fort und leben jeden Tag den partnerschaftlichen Gedanken unserer Genossenschaft ganz in seinem Sinne.”
Fleiß, Beharrlichkeit und Begeisterung für Technik
Bis dahin hatte Sebiger einen langen und nicht immer einfachen Weg zurückzulegen, auf dem er sich seine Erfolge hart erarbeitet hat. Großgezogen von einer alleinerziehenden Mutter war ein Studium zunächst nicht finanzierbar. So startete er seine berufliche Laufbahn mit einer Kaufmannslehre. Nach Kriegsdienst und Gefangenschaft zurück in der Heimat entdeckte er seine Liebe für die Steuerberatung, gründete als Steuerbevollmächtigter eine eigene Kanzlei, holte nebenbei sein Abitur nach und studierte Volkswirtschaftslehre.
Der Technik-Enthusiast Sebiger erkannte früh das Potenzial der IT für die Vereinfachung der Prozesse in der Steuerberatung. Die Technik steckte allerdings noch in den Anfängen ihrer Entwicklung und war für den Einsatz in einzelnen Kanzleien schlicht zu kostspielig. So ersann er mit einigen Gleichgesinnten das genossenschaftliche Modell der DATEV: Über zentrale Datenverarbeitung in einem berufsständischen Rechenzentrum sollten die Steuerberater vom technischen Fortschritt profitieren. Seine Idee vertrat er so begeisternd, dass sich schnell genügend Mitstreiter fanden, um sie zu verwirklichen. Am 14. Februar 1966 gründete er mit weiteren 64 Steuerbevollmächtigten die DATEV.
IT-Vision mit nachhaltigem Bestand
Seine Vision und ihre Umsetzung sicherten Heinz Sebiger einen festen Platz unter den Pionieren der deutschen IT-Geschichte. Oft wird er in einem Atemzug mit Konrad Zuse und Heinz Nixdorf genannt. Sein Hauptverdienst war es, die EDV für ein völlig neues Anwendungsszenario zu erschließen. DATEV machte Rechenkapazitäten für steuerliche Berater praktisch nutzbar, indem sie Programme für betriebswirtschaftliche Aufgaben und zur Steuerberechnung entwickelte und die Buchführungsdaten ihrer Mitglieder von Großrechnern im zentralen DATEV-Rechenzentrum auswerten ließ. Ebenso wegweisend wie der Geschäftszweck erwies sich die gewählte Gesellschaftsform. Als Genossenschaft ist die Handlungsmaxime der DATEV, den Erfolg ihrer Mitglieder, also der Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer zu fördern. Sebigers Grundsatz lautete: „Wir sind erfolgreich, wenn die Mitglieder erfolgreich sind.“
Dieser Leitsatz gilt noch immer, und auch nach 57 Jahren ist die Genossenschaft gut aufgestellt und erfolgreich, auch wenn die aktuellen Gegebenheiten mit multiplen Krisen, Inflation und Klimawandel eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringen. Zusammen sorgen die DATEV und ihre Mitglieder für effiziente und effektive betriebswirtschaftliche Abläufe in Unternehmen. Sie bauen die Vernetzung innerhalb der Wirtschaft und auch mit staatlichen Stellen und weiteren Institutionen nach und nach aus. So optimieren sie betriebswirtschaftlichen Prozesse von 2,8 Millionen Unternehmen und den Datenaustausch zwischen Unternehmen und mehr als 200 Institutionen.
Vielseitig engagiert
Auch wenn Heinz Sebiger beruflich dafür sorgte, den Steuerdschungel durch Technikeinsatz beherrschbar zu machen, setzte er sich leidenschaftlich für steuerliche Vereinfachungen ein und mahnte regelmäßig bei den verschiedenen Bundesregierungen an, ihre Ankündigungen zum Bürokratieabbau auch einzulösen. Unter anderem war er von 1965 bis 1969 Mitglied des Arbeitskreises zur Reform der Abgabenordnung beim Bundesfinanzministerium sowie 1997 Teilnehmer der Kommission zur Erarbeitung der Petersberger Steuerbeschlüsse. Außerdem engagierte er sich in zahlreichen berufsständischen Ehrenämtern. So war er Präsident der Steuerbevollmächtigtenkammer und späteren Steuerberaterkammer Nürnberg, bei denen er zusammen 30 Jahre lang Vorstand und deren Ehrenpräsident er war. Von 1975 bis 1995 gehörte er dem Präsidium der Bundessteuerberaterkammer an.
Seine Verdienste brachten Sebiger im Laufe der Jahre viele Auszeichnungen und Ehrungen ein. So erhielt er 1980 den Bayerischen Verdienstorden, 1988 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Universität Erlangen-Nürnberg verlieh ihm 1986 die Ehrendoktorwürde und seit 1997 ist er Ehrenbürger seiner Heimatstadt Nürnberg. Außerdem erhielt er 1993 für sein Lebenswerk die Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes sowie 2007 den Ehrenring in Gold der Bundessteuerberaterkammer. 2008 erhielt der Japanfreund und -kenner den Orden der Aufgehenden Sonne am Band im Namen des japanischen Kaisers für seine Verdienste um die IT-Unterstützung des Steuerberater-Berufsstands in Japan.