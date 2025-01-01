Nürnberg, 07. November 2023: Die DATEV eG und die mention Software GmbH aus Berlin kooperieren, um ihren Kundinnen und Kunden eine durchgängige, medienbruchfreie Gesamtlösung von der Wertschöpfungskette bis in die Buchhaltung zu bieten. Der auf technische Handelsunternehmen wie IT-Systemhäuser und -Distributoren spezialisierte Hersteller von Software für das Enterprise Resource Management (ERP) strafft sein Produktportfolio und stellt sein eigenentwickeltes Modul für die Finanzbuchführung ein. Seinen Anwendern empfiehlt er dafür künftig die Rechnungswesen-Produkte der DATEV, die über eine leistungsfähige Schnittstelle an die mention-Lösungen angebunden sind.

Die Partnerschaft nutzt mention, um seinen Fokus wieder stärker auf seine Wurzeln zu legen. Dazu gehören beispielsweise die Gestaltung der Wertschöpfungskette im ERP-Umfeld oder die Online-Shop-Anbindung, bei denen das Softwarehaus seine Kernwerte Individualität und Schnelligkeit besser ausspielen kann. Die rund 160 Kundinnen und Kunden, die bislang die mention-Software auch für ihre Buchführung einsetzen, werden sukzessive auf die DATEV-Finanzbuchführung umgestellt.

Im Rahmen der Kooperation wird mention künftig auch als Schnittstellen-Partner auf dem DATEV-Marktplatz im Internet gelistet sein. Für DATEV-Anwenderinnen und -Anwender ist dieser die zentrale Anlaufstelle für Partner-Software, die über technisch geprüfte Schnittstellen zu den DATEV-Lösungen verfügt. Darüber hinaus haben beide Unternehmen auch eine weitergehende vertriebliche Zusammenarbeit vereinbart. Mit seinem Fokus auf Groß- und Einzelhandelsunternehmen für Elektronik-Produkte fügt sich mention hervorragend in die Reihe der bereits bestehenden ERP-Schnittstellenpartner im stetig wachsenden digitalen Ökosystem der DATEV ein.