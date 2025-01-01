Nürnberg, 07. November 2023: Die DATEV eG und die mention Software GmbH aus Berlin kooperieren, um ihren Kundinnen und Kunden eine durchgängige, medienbruchfreie Gesamtlösung von der Wertschöpfungskette bis in die Buchhaltung zu bieten. Der auf technische Handelsunternehmen wie IT-Systemhäuser und -Distributoren spezialisierte Hersteller von Software für das Enterprise Resource Management (ERP) strafft sein Produktportfolio und stellt sein eigenentwickeltes Modul für die Finanzbuchführung ein. Seinen Anwendern empfiehlt er dafür künftig die Rechnungswesen-Produkte der DATEV, die über eine leistungsfähige Schnittstelle an die mention-Lösungen angebunden sind.
Die Partnerschaft nutzt mention, um seinen Fokus wieder stärker auf seine Wurzeln zu legen. Dazu gehören beispielsweise die Gestaltung der Wertschöpfungskette im ERP-Umfeld oder die Online-Shop-Anbindung, bei denen das Softwarehaus seine Kernwerte Individualität und Schnelligkeit besser ausspielen kann. Die rund 160 Kundinnen und Kunden, die bislang die mention-Software auch für ihre Buchführung einsetzen, werden sukzessive auf die DATEV-Finanzbuchführung umgestellt.
Im Rahmen der Kooperation wird mention künftig auch als Schnittstellen-Partner auf dem DATEV-Marktplatz im Internet gelistet sein. Für DATEV-Anwenderinnen und -Anwender ist dieser die zentrale Anlaufstelle für Partner-Software, die über technisch geprüfte Schnittstellen zu den DATEV-Lösungen verfügt. Darüber hinaus haben beide Unternehmen auch eine weitergehende vertriebliche Zusammenarbeit vereinbart. Mit seinem Fokus auf Groß- und Einzelhandelsunternehmen für Elektronik-Produkte fügt sich mention hervorragend in die Reihe der bereits bestehenden ERP-Schnittstellenpartner im stetig wachsenden digitalen Ökosystem der DATEV ein.
Über mention
Mitte der 1990er Jahre starteten drei Softwareprofis die Entwicklung von mention Management Environment bei der Berliner Lobster Computer Concept GmbH. Nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit legten Sie ein Warenwirtschaftsprogramm für den technischen Groß- und Einzelhandel vor und begannen mit dem Vertrieb. 1997 wurde die „mention Software GmbH“ gegründet. Es entstand ein Warenwirtschaftssystem, mit dem Unternehmen in der Lage sind Betriebsabläufe zu optimieren und die rasant wachsenden Datenmengen systematisch zu verwalten. Mit viel Elan und KnowHow hat sich mention eine solide Position im Segment der KMU erarbeitet und beschäftigt heute rund 25 Mitarbeiter. Mehr als 500 Unternehmen – vornehmlich IT-Distributoren, Systemhäuser sowie Einzel- und Großhandelsunternehmen unterschiedlichster Branchen in der gesamten DACH-Region nutzen die Softwareprodukte. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Handel und Dienstleistungen für Kunden mit 5 – 250 Anwendern. Heute umfasst das Portfolio neben der Warenwirtschaftslösung auch diverse Schnittstellen zu Online-Shops und -Plattformen sowie zu den IT-Beschaffungslösungen von myCOP und ITscope, Module für die chaotische Lagerhaltung, ein Ticketsystem, ein Dokumentenmanagement, eine Kassenfunktion für den Einzelhandel, einen E-Mail Client und vieles mehr. Durch Individualentwicklung können auch kundenspezifische Anforderungen passgenau umgesetzt werden.