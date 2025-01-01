Zum Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 93,2 Millionen Euro hat laut Diana Windmeißer, CFO der DATEV, vor allem die intensivere Nutzung der DATEV-Produkte beigetragen. Gemessen in absoluten Zahlen waren die Top-Umsatzbringer die Produktgruppen Rechnungswesen mit 445,9 Millionen Euro (plus 32,5 Mio. Euro), Personalwirtschaft mit 288,9 Millionen Euro (plus 19,4 Mio. Euro) und Kanzleimanagement mit 106,9 Millionen Euro (plus 7,2 Mio. Euro).

Cloud- bzw. Online-Lösungen waren dabei zentrale Treiber. So trugen in der Produktgruppe Rechnungswesen die Cloud-Services mit 19,9 Millionen Euro und die Cloud-Anwendungen mit 7,9 Millionen Euro weit überwiegend zu den Umsatzsteigerungen in dieser Produktgruppe von insgesamt 32,5 Millionen bei. Cloud-Services wie der Bankdatenservice oder die Zahlungsdatenservices für PayPal und Amazon ermöglichen eine automatisierte Datenübernahme in DATEV-Lösungen. Cloud-Anwendungen wie DATEV Unternehmen online werden für die durchgängig digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen eingesetzt.

In der Produktgruppe Personalwirtschaft erhöhte sich die Gesamtzahl der im Jahr 2022 mit DATEV-Lösungen abgerechneten Lohn- und Gehaltsabrechnungen um 10,7 Millionen auf insgesamt 171,0 Millionen. Bei der Anwendung DATEV Arbeitnehmer online stieg die Zahl der registrierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 2022 um rund 30 Prozent auf 3,3 Millionen. Mit dieser Lösung werden die monatlichen Abrechnungen digital zur Verfügung gestellt.