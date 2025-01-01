Nürnberg, 11. Januar 2023: Der Unternehmenswert ist bei der Beratung eine wichtige Größe, insbesondere bei Unternehmensübergaben. Steuerberaterinnen und -berater, die ihre Mandanten optimal darauf vorbereiten wollen, finden dafür nun eine Lösung auf dem DATEV-Marktplatz. Die Software des Partners wevalue AG unterstützt Kanzleien dabei, den Wert des Unternehmens festzustellen. Für ein effizientes Vorgehen verfügt die Lösung über eine Importmöglichkeit, mit der sich die benötigen Daten direkt aus dem Rechnungswesenprogramm der DATEV einspielen lassen. Vom Jahresabschluss führen so nur wenige Schritte zum Unternehmenswert.

Die Lösung des 2018 in der Schweiz gegründeten Unternehmens wevalue führt Schritt für Schritt durch die Unternehmensbewertung: von der Erfassung und Bereinigung der Vergangenheitsdaten, über die daraus abgeleitete Planung sowie die Berechnung von Kapitalkosten und Restwert bis hin zur Sensitivitätsanalyse und Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse. Dabei greift das Programm auf anerkannte Finanzmodelle und stets aktuelle Kapitalmarktdaten zurück.

Je nach Zweck lassen sich verschiedene Bewertungsmethoden wählen. Für eine erste Einschätzung oder für steuerliche Überlegungen kann auf das vereinfachte Ertragswertverfahren zurückgegriffen werden. Multiplikatoren ermöglichen dabei die überschlägige Berechnung des Unternehmenswertes. Für die detailliertere Ermittlung stehen die im Berufsstand üblichen Verfahren wie die Discounted Cashflow Methode oder das Ertragswertverfahren zur Verfügung.

Die Ergebnisse können dann in Form von Kurzberichten oder auch ausführlichen Gutachten ausgegeben werden, wahlweise für die Programme Word, Excel oder PowerPoint aus der Microsoft Office-Suite. Als „White-Label“-Lösung lässt sich die wevalue-Software auch mit den Kanzlei-Designvorgaben individualisieren, sodass alle darin generierten Dokumente automatisch mit Logo, Farben und Designelementen der Kanzlei versehen sind.