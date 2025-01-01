Nürnberg, 31. Oktober 2023: Der DATEV-Podcast geht mit neuem, modernem Audiodesign und überarbeitetem Konzept an den Start. Nach einer kreativen Pause erscheint er nun unter dem neuen Titel „Steuern. Mit Recht!“ und gibt den Hörerinnen und Hörern künftig in wöchentlichem Turnus Neuigkeiten und Interessantes aus der Welt der Steuern auf die Ohren. Dabei zeigt sich der Podcast für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und an Steuerthemen interessierte Unternehmer noch vielseitiger und gleichzeitig strukturierter.

„Nach erfolgreichen vier Jahren mit „Hörbar Steuern“ war es Zeit, unser Profil nachzuschärfen und an die veränderten Bedürfnisse unserer Hörerschaft anzupassen“, sagt Constanze Elter, die zusammen mit Carsten Fleckenstein den Podcast moderiert und redaktionell verantwortet. Eine Befragung unter den Abonnenten und DATEV-Mitgliedern hatte unter anderem ergeben, dass der Podcast häufiger und regelmäßiger erscheinen und auch Erfahrungsberichte aus Kanzleien enthalten sollte. „Diese Wünsche haben wir mit einer neuen Struktur erfüllt und feste Rubriken eingebaut“, ergänzt Fleckenstein