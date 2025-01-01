Nürnberg, 31. Oktober 2023: Der DATEV-Podcast geht mit neuem, modernem Audiodesign und überarbeitetem Konzept an den Start. Nach einer kreativen Pause erscheint er nun unter dem neuen Titel „Steuern. Mit Recht!“ und gibt den Hörerinnen und Hörern künftig in wöchentlichem Turnus Neuigkeiten und Interessantes aus der Welt der Steuern auf die Ohren. Dabei zeigt sich der Podcast für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und an Steuerthemen interessierte Unternehmer noch vielseitiger und gleichzeitig strukturierter.
„Nach erfolgreichen vier Jahren mit „Hörbar Steuern“ war es Zeit, unser Profil nachzuschärfen und an die veränderten Bedürfnisse unserer Hörerschaft anzupassen“, sagt Constanze Elter, die zusammen mit Carsten Fleckenstein den Podcast moderiert und redaktionell verantwortet. Eine Befragung unter den Abonnenten und DATEV-Mitgliedern hatte unter anderem ergeben, dass der Podcast häufiger und regelmäßiger erscheinen und auch Erfahrungsberichte aus Kanzleien enthalten sollte. „Diese Wünsche haben wir mit einer neuen Struktur erfüllt und feste Rubriken eingebaut“, ergänzt Fleckenstein
Thematische Doppelfolgen und neue Rubriken
Das neue Konzept sieht jeweils thematische Doppelfolgen vor. Während die Hauptfolge ein Thema einführt und allgemein darüber informiert, steht bei der Sendung in der darauffolgenden Woche ein Interviewpartner mit tiefer gehender fachlicher Expertise zu diesem Thema im Mittelpunkt. Neben diesem Kernelement sind in allen Folgen drei neue Rubriken verankert. Die „Faktenbox“ liefert Sachinformationen zum jeweiligen Hauptthema. Daneben geht es im „Paragrafenland“ um aktuelle News aus der Welt von Steuern und Recht, aber auch um Updates zu Themen aus früheren Folgen. Abgerundet wird das Programm durch die „Kanzleihäppchen“, die aus Erfahrungsberichten und Best Practice-Beispielen aus dem Kanzleialltag bestehen.
Bei allen Neuerungen bleiben die bewährte Themenvielfalt sowie der Anspruch bestehen, den Hörerinnen und Hörern die Informationen auf kurzweilige und unterhaltsame Weise näherzubringen. Die erste Folge zum Thema Sabbatical in Kanzleien ist bereits online. Künftig erscheint „Steuern. Mit Recht!“ jeden Dienstag mit einer neuen Folge in einer Länge von rund 30 Minuten. Verfügbar ist er über die gängigen Streaming-Dienste und Podcatcher, wie Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon oder Deezer sowie über den DATEV-YouTube-Kanal und auf den Seiten vom DATEV magazin online.