Das Fachbuch gibt einen praxisgerechten Überblick zu den arbeits- und steuerrechtlichen Themen der täglichen Personalarbeit. Von der Einstellung über Arbeitszeitregelungen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind alle wesentlichen Fragestellungen erfasst.

Die vorliegende 3. Auflage enthält die maßgeblichen lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Änderungen, wie beispielsweise die Nachweispflichten, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Es ist ein ideales Werk für Praxisanwender aus den Bereichen Handwerk, Handel und Dienstleistung und eignet sich ebenso gut als Ergänzung zur Ausbildung in den kaufmännischen und steuerberatenden Berufen sowie für alle Neueinsteiger und Berufsrückkehrer.