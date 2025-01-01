Nürnberg, 07. Juli 2023: „In Sachen Krisenresilienz ist die Wirtschaftsform der Genossenschaft ein exzellentes Modell“, ist Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG, überzeugt. Ein Blick auf die Geschäftszahlen des Unternehmens bestätigt diese Aussage: Laut Jahresabschluss 2022, den die Vertreterversammlung am 30. Juni 2023 festgestellt hat, wuchs der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 7,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 konnte die Genossenschaft Erlöse in Höhe von 703,1 Millionen Euro erwirtschaften und zeigt damit ein weiterhin solides Wachstum. Zum 30. Juni zählte DATEV 8.675 Beschäftigte (plus 106 seit dem 1. Januar) und verzeichnete rund 585.000 Kunden – 45.000 mehr als noch zu Jahresbeginn.

„Trotz der Herausforderungen, die Wirtschaft und Gesellschaft auf unterschiedlichsten Ebenen nach wie vor massiv fordern, ist DATEV hervorragend aufgestellt, um ihre Mitglieder, Kundinnen und Kunden bestmöglich mit Digitalisierungslösungen zu unterstützen“, sagt Mayr. Ein essenzieller Hebel, um die besagten Problemstellungen zu meistern, sei die digitale Transformation: „Gerade die Digitalisierung stellt in Zeiten von zunehmenden Wettbewerbs- und Technologiedynamiken die passenden Lösungen bereit.“ In der Digitalisierung sieht Mayr auch großes Potenzial, um ein gravierendes Problem zu lindern, mit dem sich die Genossenschaftsmitglieder aus dem steuerberatenden Berufsstand konfrontiert sehen: den sich weiter verschärfenden Fachkräftemangel. Über Digitalisierung können Prozesse verschlankt oder häufig wiederkehrende Arbeiten automatisiert werden. So lässt sich über digitales Arbeiten und die dadurch gesteigerte Effizienz Kapazitätsengpässen wirkungsvoller begegnen. Neben entsprechenden Lösungen unterstützt DATEV die Genossenschaftsmitglieder mit Seminaren, Workshops, Beratungen, Unterlagen oder der Bildungspartnerschaft für Ausbildungseinrichtungen dabei, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden.