Buchführung ist kein Buch mit sieben Siegeln. Das zeigen die Autorinnen und Autoren dieser bewährten Fachpublikation. Neben rechtlichen und technischen Neuerungen vermitteln sie theoretisches Basiswissen: Welche gesetzlichen Verpflichtungen bestehen und wie sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung umzusetzen? Was versteht man unter Kontensystematik, Kontenrahmen und Kontenplan? Was sind die Unterschiede zwischen Grundbuch, Hauptbuch und Nebenbüchern?

In die 8. Auflage des Buches wurden aktuelle gesetzliche Änderungen sowie neue Funktionen (z. B. Neuerungen bei Zahlungsdienstleistern wie PayPal oder bei der digitalen Zusammenarbeit über das einzelne Unternehmen hinaus) und die Grundlagen der DATEV-Lösungen zur Finanzbuchführung in Unternehmen eingearbeitet.

Der Einstieg in die DATEV-Finanzbuchführung wird durch Beispiele zu den häufigsten Buchungsfällen (dargestellt anhand von DATEV-Buchungssätzen mit dem Sonderkontenrahmen SKR 04) und Bildschirmmasken zum Programm “DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen” erleichtert.

Das Buch ist gleichermaßen geeignet für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Steuerberatungskanzleien wie auch für alle, die ihre Finanzbuchführung im eigenen Unternehmen erstellen und dabei auf die Unterstützung ihrer Steuerberatungskanzlei bauen.