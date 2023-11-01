Buchführung im Unternehmen mit DATEV, 8. Auflage
- Kompakter Einstieg in die Buchführung mit DATEV als Basis für unternehmerische Entscheidungen
- Vorteile der Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungskanzlei
Erscheinungstermin: November 2023
Beschreibung
Das Fachbuch vermittelt neben fundiertem, theoretischem Wissen auch die Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung. Es ist damit für Einsteiger gleichermaßen geeignet wie für Leser, die bereits mit der Finanzbuchführung vertraut sind.
Das Buch richtet sich sowohl an Beschäftigte von Steuerberatungskanzleien als auch an alle Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Finanzbuchführung im eigenen Unternehmen erstellen und dabei auf die Unterstützung ihrer Steuerberaterin oder ihres Steuerberaters nicht verzichten wollen.
Mit der 8. Auflage wurden die aktuellen gesetzlichen Änderungen sowie neue Programmfunktionen eingearbeitet oder geändert.
Zudem wurden die Buchungsbeispiele an die aktuelle Version der Software DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen angepasst.
Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.
Erhältlich auch im Buchhandel
Abonnement "Buchführung im Unternehmen mit DATEV"
Mit der praktischen Titel-Aboanlage Buchführung im Unternehmen mit DATEV ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autoren
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
Ricardo Schneider
Dipl.-Ing. agr. (Univ.)
Mehrjährige Tätigkeit in einer mittelgroßen Steuerberatungsgesellschaft. Er war über 20 Jahre Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Forschung und Wirtschaftsberatung – Unternehmensanalyse und Rating. Lehraufträge für Jahresabschluss- und Unternehmensanalyse (Rating).
Harald Schörverth
Volljurist
Mehrjährige Tätigkeit bei der PriceWaterhouseCoopers AG im Bereich Wirtschaftsprüfung sowie bei der DATEV eG im Bereich Entwicklung Rechnungswesen (E-Bilanz, EHUG). Seit 2017 freiberuflicher Berater für Rechnungswesenprozesse und Digitalisierung.
Monika Lübeck
Sparkassenbetriebswirtin
Jahrgang 1958, seit 2002 freiberufliche Dozentin - Schwerpunkte Rechnungswesen und Personalwirtschaft mit DATEV-Programmen. Seit 2008 Autorin für DATEV und verschiedene Verlage.
Details & Preise
