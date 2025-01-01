Egal, ob Sie Einsteiger sind oder bereits mit der Finanzbuchführung bestens vertraut sind: Dieses Buch bietet Ihnen einen einfachen und effizienten Einstieg in die Finanzbuchführung mit DATEV.

Das Buch ist gleichermaßen geeignet für Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei wie auch für alle Unternehmen und deren Mitarbeiter, die ihre Finanzbuchführung im eigenen Unternehmen erstellen und dabei auf die Unterstützung ihres Steuerberaters nicht verzichten wollen.

Die häufigsten Buchungsbeispiele - dargestellt anhand von DATEV-Buchungssätzen

Bildschirmmasken zum Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Fachliche Grundlagen zur Finanzbuchführung

Ersparen Sie sich zukünftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie das praktische Titel-Abonnement.