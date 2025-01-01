Titel-Aboanlage Buchführung im Unternehmen mit DATEV
- Die Buchführung als Basis für unternehmerische Entscheidungen
- Vorteile der Zusammenarbeit Steuerberater und Unternehmer
- DATEV-Software Mittelstand Faktura und Rechnungswesen
Erscheinungsweise: jährlich
Beschreibung
Egal, ob Sie Einsteiger sind oder bereits mit der Finanzbuchführung bestens vertraut sind: Dieses Buch bietet Ihnen einen einfachen und effizienten Einstieg in die Finanzbuchführung mit DATEV.
Das Buch ist gleichermaßen geeignet für Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei wie auch für alle Unternehmen und deren Mitarbeiter, die ihre Finanzbuchführung im eigenen Unternehmen erstellen und dabei auf die Unterstützung ihres Steuerberaters nicht verzichten wollen.
- Die häufigsten Buchungsbeispiele - dargestellt anhand von DATEV-Buchungssätzen
- Bildschirmmasken zum Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Fachliche Grundlagen zur Finanzbuchführung
Ersparen Sie sich zukünftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie das praktische Titel-Abonnement.
Hinweise zum Abonnement
Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Abo-Anlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Wie gewohnt gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die aktuelle Ausgabe kann unter Buchführung im Unternehmen mit DATEV, 8. Auflage bestellt werden.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Details & Preise
