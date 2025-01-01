Nürnberg, 13. Dezember 2023: Die Situation der mittelständischen Unternehmen in Deutschland ist nach wie vor angespannt und herausfordernd. Diese Einschätzung stützen die befragten Steuerberaterinnen und Steuerberater in der aktuellen Welle der Studie DATEV Seismograf. Neben dem Fachkräftemangel sehen sie ihre Mandantenunternehmen insbesondere aufgrund von Überregulierung und Bürokratie unter Druck. Dieses Thema spielt schon länger eine prominente Rolle, ist in der Wahrnehmung aber mittlerweile auf die erste Position der Problemfelder vorgerückt, die den Unternehmen zu schaffen machen. Spürbar an Relevanz zugenommen hat auch die Belastung durch steigende Zinsen und Finanzierungskosten. Knapp die Hälfte der Kanzleien gibt an, dass ihre Mandantschaft davon betroffen ist.

Vor dem Hintergrund der wahrgenommenen Herausforderungen trübt sich auch die Einschätzung der Zukunftsaussichten für die Unternehmen weiter ein. Der Durchschnitt der als existenzgefährdet eingestuften Unternehmensmandate liegt zwar gleichbleibend bei rund sieben Prozent, verteilt sich aber auf mehr betreuende Berater. So sinkt der Anteil der Kanzleien, die diese Gefahr derzeit bei keinem ihrer Mandate sehen, auf 18 Prozent. Das sind noch einmal fünf Prozentpunkte weniger als in der Befragung im Februar dieses Jahres. Bei der wirtschaftlichen Prognose für das kommende halbe Jahr (Oktober 2023 bis März 2024) zeigt sich ein ähnlicher Trend. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung der von ihnen betreuten Unternehmen erwarten aktuell noch 20 Prozent der Berater. In der vorherigen Befragung waren es noch 28 Prozent. Gleichzeitig steigt der Anteil derer, die bei ihren Mandanten eine negative Geschäftsentwicklung prognostizieren um 12 Prozentpunkte auf 27 Prozent.