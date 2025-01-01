Dass die Nachhaltigkeit in der Gesetzgebung einen zunehmend höheren Stellenwert einnehmen wird, ist sich knapp jeder Zweite (47 Prozent) sicher. Vor diesem Hintergrund ist es aber auch für jedes zweite KMU wichtig oder sogar sehr wichtig, entsprechende Fördermittel und Zertifikate zu erhalten. Nachschärfen müssen KMUs hingegen beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Bisher hat diese nur für 29 Prozent eine hohe bis sehr hohe Relevanz. Gleichzeitig gibt nur jeder vierte Befragte an, sich mit dem Thema auszukennen. Eine Wissenslücke, die sich negativ auswirken kann: „Auch KMUs könnten unter bestimmten Voraussetzungen bereits für das Berichtsjahr 2026 gesetzlich dazu verpflichtet sein, jährlich Informationen über ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu dokumentieren und zu veröffentlichen“, erläutert Prof. Dr. Peter Krug, Chief Markets Officer und stellvertretender DATEV-Vorstandsvorsitzender. Hintergrund ist die neue EU-Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).* “Doch selbst wenn KMUs nicht direkt von der neuen Berichterstattungspflicht betroffen sind, so sind sie es mittelbar, wenn sie in die Lieferketten berichtspflichtiger Unternehmen eingebunden sind. Deshalb sollten sich mittelständische Unternehmen schon jetzt intensiv mit den verschärften und teilweise sehr komplexen Nachhaltigkeitsanforderungen der CSRD auseinandersetzen”, unterstreicht Prof. Dr. Peter Krug. “KMUs können sich im ersten Schritt auch an ihre jeweilige Steuerberatung wenden. Denn einige Kanzleien bieten neben klassischen steuerlichen Dienstleistungen zusätzlich die Prüfung von Nachhaltigkeitsaktivitäten, Nachhaltigkeits-Checks und die Beratung zu steuerlichen Begünstigungen umweltbezogener Maßnahmen an.”

___________

* Der EU-Rat hat der CSRD im November 2022 zugestimmt, in den kommenden 18 Monaten muss sie noch in nationales Recht umgesetzt werden.