In Deutschland wird der E-Commerce-Umsatz in den kommenden Jahren weiter stark wachsen. Die Umsatzsteuerpflicht für Online-Geschäfte ist allerdings komplex. Das liegt an der Vielzahl der unterschiedlichen Verkaufsvorgänge, die steuerlich nicht immer einheitlich behandelt werden. Bei Unkenntnis und Missachtung der konkreten Vorschriften droht den Verantwortlichen schnell eine steuerstrafrechtliche Verfolgung wegen Umsatzsteuerbetrugs.

Das Fachbuch beschreibt die Herausforderungen und ihre Spezialregelungen beim Warenverkehr, der über elektronische Plattformen abgewickelt wird, aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht. Es enthält grundsätzliche Ausführungen, die jeder Online-Händler beachten sollte. Dabei wird sowohl auf die Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie als auch auf die Vorgaben des nationalen Umsatzsteuergesetzes sowie auf die derzeit aktuelle Verwaltungsauffassung eingegangen.