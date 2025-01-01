Nürnberg, 28. Juni 2024: Der Aufsichtsrat der DATEG eG hat heute Nicolas Hofmann als seinen Vorsitzenden bestätigt. Hofmann, Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht aus Fischen im Allgäu, bekleidet dieses Amt seit 2018. Von der heutigen genossenschaftlichen Vertreterversammlung wurde er zuvor turnusmäßig erneut für den Aufsichtsrat wiedergewählt. Hofmann, 2004 zum Steuerberater bestellt, ist Senior-Partner einer interdisziplinären Beratungsgesellschaft.
„Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, erneut das Vertrauen der Mitglieder der Vertreterversammlung und des Aufsichtsrats für eine weitere Amtsperiode erhalten zu haben. Vor uns liegen spannende Herausforderungen, die vor allem darin bestehen werden, mit Künstlicher Intelligenz und weiteren digitalen Lösungen unsere Mitglieder aus dem steuerberatenden Berufsstand zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass es ihnen mit unserer Genossenschaft gemeinsam gelingen wird, die nicht geringer werdenden Aufgaben, den Fachkräftemangel und den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern.“
Neben Hofmann hatte die genossenschaftliche Vertreterversammlung weitere zwei Aufsichtsratsmandate neu bestimmt: Bestätigt wurde Alfred Gesierich, StB, Gilching. Neu in das Aufsichtsgremium gewählt wurde Claudia Greibke, StB/WP, Hamburg. Das bisherige AR-Mitglied Markus Gutenberg, StB, Neuss konnte auf Grund der Begrenzung der Amtszeit auf zwölf Jahre nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidieren.
Zusammensetzung des DATEV-Aufsichtsrats ab 28. Juni 2024:
- Nicolas Hofmann, StB, Vorsitzender
- Peter Bach, stellvertretender Vorsitzender
- Alfred Gesierich, StB
- Claudia Greibke, StB/WP
- Dr. Dierk Hirschel
- Angelika Klidas
- Martina Scholze
- Dipl.-Kfm. Wolfgang Wagner, StB/WP
- René Wiedmann
- Manuela Wolfrum
- Nicola Zell, RA/FAStR
- Johannes Zolk, StB