Nürnberg, 28. Juni 2024: Der Aufsichtsrat der DATEG eG hat heute Nicolas Hofmann als seinen Vorsitzenden bestätigt. Hofmann, Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht aus Fischen im Allgäu, bekleidet dieses Amt seit 2018. Von der heutigen genossenschaftlichen Vertreterversammlung wurde er zuvor turnusmäßig erneut für den Aufsichtsrat wiedergewählt. Hofmann, 2004 zum Steuer­berater bestellt, ist Senior-Partner einer interdisziplinären Beratungsgesellschaft.

„Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, erneut das Vertrauen der Mitglieder der Vertreterversammlung und des Aufsichtsrats für eine weitere Amtsperiode erhalten zu haben. Vor uns liegen spannende Herausforderungen, die vor allem darin bestehen werden, mit Künstlicher Intelligenz und weiteren digitalen Lösungen unsere Mitglieder aus dem steuer­beratenden Berufsstand zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass es ihnen mit unserer Genossenschaft ge­mein­sam gelingen wird, die nicht geringer werdenden Aufgaben, den Fachkräftemangel und den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern.“

Neben Hofmann hatte die genossenschaftliche Vertreterversammlung weitere zwei Aufsichtsratsmandate neu bestimmt: Bestätigt wurde Alfred Gesierich, StB, Gilching. Neu in das Aufsichtsgremium gewählt wurde Claudia Greibke, StB/WP, Hamburg. Das bisherige AR-Mitglied Markus Gutenberg, StB, Neuss konnte auf Grund der Begrenzung der Amtszeit auf zwölf Jahre nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidieren.