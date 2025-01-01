Nürnberg, 29. Oktober 2024: Die DATEV eG baut ihre langjährige Zusammenarbeit mit Microsoft aus. Der Nürnberger IT-Dienstleister entwickelt sein Produktportfolio durch Cloud-Technologie weiter und setzt dabei auch auf Microsoft Azure als wichtige Grundlage. Bei der Entwicklung neuer Anwendungen, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren, nutzt DATEV ebenfalls unter anderem Microsoft-Technologien. Nach Ansicht von DATEV ist auch der Einsatz von Microsoft 365 für Angehörige steuerberatender Berufe unter bestimmten Voraussetzungen rechtskonform möglich.

„Der Weg in die Cloud ist ein enorm wichtiger Schritt, um uns und unsere fast 700.000 Kunden zukunftsfähig zu halten“, erklärt Christian Bär, CTO von DATEV. „Die Zusammenarbeit mit Microsoft ist für einen Teil unseres Portfolios ein wesentlicher Baustein, um unseren Mitgliedern und den Unternehmen Cloud-Lösungen und -Dienste schnell und einfach anbieten zu können.“ Für die Genossenschaft und ihre Mitglieder – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte – nehmen Datenschutz und Vertraulichkeit eine zentrale Rolle ein. Die Mitglieder und den Mittelstand unterstützt DATEV dabei, ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse zu optimieren und gleichzeitig Datenschutz und Informationssicherheit sicherzustellen.

Ein Beispiel dafür, wie Cloud-Lösungen die Arbeit in Steuerberatungskanzleien produktiver und effizienter machen, ist Microsoft 365: Mit dem Office-Paket in der Cloud nutzen Anwender immer die neueste Software-Version und können von überall auf ihre gespeicherten Daten zugreifen. Außerdem lassen sich praktische KI-Funktionen einfach dazu buchen, wie Copilot für Microsoft 365, der beim Erstellen oder Zusammenfassen von Dokumenten helfen kann. Dadurch lassen sich Effizienzgewinne realisieren, die gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ein großes Plus sind.

Damit DATEV-Mitglieder und Kunden auch künftig Microsoft-Produkte und DATEV-Lösungen in einem optimierten Zusammenspiel nutzen können, hat DATEV sich mit dem Einsatz von Microsoft 365 für Angehörige steuerberatender Berufe intensiv beschäftigt: Grundsätzlich können sie das cloudbasierte Office-Paket unter bestimmten Voraussetzungen in eigener Verantwortung nutzen. Dafür hat DATEV praktische Hilfestellungen für die Erfüllung von Datenschutzvorschriften und der beruflichen Verschwiegenheitspflicht beim Einsatz von Microsoft 365 entwickelt. Der IT-Dienstleister bietet zusätzlich umfangreiche Informationen, Beratungen und Schulungen für Microsoft 365 an.