Nürnberg, 22. Januar 2024: Egal ob per App oder als Web-Anwendung: Mit KLARTAX von der DATEV eG können Privatpersonen bereits seit 2020 die Steuererklärung schnell und unkompliziert online erstellen. Und wenn es bei Steuerfragen doch mal kompliziert werden sollte, schafft eine integrierte Schnittstelle zu Steuer-Experten Abhilfe. In diesen gut vier Jahren hat DATEV den Funktionsumfang der Steuer-App konsequent weiterentwickelt. Nun gibt es weitere neue Funktionen, um die Steuererklärung im Handumdrehen zu erledigen.
So können beispielsweise Anwenderinnen und Anwender ihr Bankkonto nun mit ihrem KLARTAX-Account verknüpfen. Anschließend werden potenziell steuerrelevante Umsätze automatisch markiert und für die Steuererklärung vorgeschlagen. Dadurch können die Belege bereits fortwährend in KLARTAX gesammelt werden, wodurch ein mühsames Zusammensuchen zu Beginn des Folgejahres entfällt. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal von KLARTAX, dass ein Teil der Steuererklärung bereits während des laufenden Jahres erstellt werden kann.
Daneben ist die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) ein weiteres neues Feature von KLARTAX. Über sie können Nutzerinnen und Nutzer ihre Einkommensteuererklärung deutlich einfacher und schneller erstellen. So kann die vom Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbescheinigung direkt in die App übertragen werden, was eine große Zeitersparnis zur Folge hat, da durch die automatisierte Übernahme nicht alle Daten neu in die Anwendung eintragen werden müssen.
Einfach Schritt für Schritt zur fertigen Steuererklärung
Ein großer Vorteil von KLARTAX besteht in dem zugrundeliegenden Interviewmodus. Die Nutzerinnen und Nutzer beantworten nach und nach einfache Fragen und werden dadurch systemgestützt durch den Prozess der Einkommensteuererklärung geführt, wobei ihre steuerlichen Sachverhalte direkt eingeordnet werden. Innerhalb der Anwendung werden sie bei den Eingabefeldern durch zahlreiche Erklärungen und wertvolle Tipps unterstützt, welche das Ausfüllen der Fragen zusätzlich vereinfachen. Schritt für Schritt werden sie so zur fertigen Steuererklärung geführt, wobei sie den aktuellen Status und die bereits erledigten Schritte immer im Blick haben.
Wenn es steuerlich doch mal kompliziert wird, ist die Expertensuche DATEV SmartExperts – und damit der Zugang zum DATEV-Steuerberater-Netzwerk – nur einen Klick entfernt. Nachgelagert zu DATEV SmartExperts ermöglicht DATEV Meine Steuern Mandanten und Mandantinnen den einfachen und sicheren Datenaustausch mit der Steuerberaterin oder dem Steuerberater.
„Es ist eine große Stärke von KLARTAX, dass die Anwenderinnen und Anwender in schwierigeren Fällen nicht allein gelassen werden, sondern sehr einfach Kontakt mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin aufnehmen können, mit dem bzw. der sie dann schnell und unkompliziert zusammenarbeiten und Daten austauschen können“, so Stefan Hummel, Head B2C Market bei DATEV eG.
Prüfroutinen und Steuerprognose
Keine Gedanken müssen sich Nutzerinnen und Nutzer darüber machen, ob sie in KLARTAX etwas potenziell Wichtiges in ihrer Steuererklärung vergessen haben könnten. Denn automatisierte Prüfroutinen informieren sie über fehlende Angaben oder unvollständige Steuereinträge, die Hinweise leiten dabei direkt zur entsprechenden Interviewfrage weiter.
Dabei sind sowohl der Bearbeitungsfortschritt als auch die zu erwartende Rückerstattung immer auf einen Blick zu sehen. Sobald ein neuer steuerlicher Sachverhalt erfasst wurde, zeigt die Steuerprognose, wie dieser sich auf die zu erwartende Rückerstattung auswirkt. So wissen Anwenderinnen und Anwender immer, welche Steuerrückerstattung bzw. -nachzahlung sie vom Finanzamt voraussichtlich erwarten können.
Ausblick und Weiterentwicklung
Und Nutzerinnen und Nutzer können sich sicher sein, dass auch 2024 einige weitere Neuerungen auf sie warten. Mit der Funktion der Jahresübernahme können sämtliche Steuerdaten, die im vorangegangenen Steuerjahr in KLARTAX erfasst wurden, bald ganz einfach in das aktuelle Steuerjahr unverändert übernommen werden. So können sie direkt loslegen, ohne ihre Daten vom Vorjahr wiederholt eingeben zu müssen.
Weitere steuerliche Sachverhalte, wie beispielsweise Berufsausbildungskosten, Verlustvorträge, doppelte Haushaltsführung oder Ehrenamtspauschalen, werden ebenfalls demnächst mit in die Anwendung aufgenommen. Dies sind aber nur ein paar Beispiele an neuen Features. Darüber hinaus werden viele weitere Entwicklungen, die im zweiten Halbjahr umgesetzt werden, folgen.
„Mit dem stetigen Ausbau des Funktionsumfangs bieten wir unseren Kundinnen und Kunden mit KLARTAX eine erstklassige Lösung, mit der sie ihre Einkommensteuererklärung schnell und sicher erledigen können“, freut sich Stefan Hummel. „Eine große Unterstützung dabei ist das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer, welches kontinuierlich mit in den Ausbau von KLARTAX fließt und uns dabei hilft, die Anwendung noch besser zu machen.“