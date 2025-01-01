Nürnberg, 22. Januar 2024: Egal ob per App oder als Web-Anwendung: Mit KLARTAX von der DATEV eG können Privatpersonen bereits seit 2020 die Steuererklärung schnell und unkompliziert online erstellen. Und wenn es bei Steuerfragen doch mal kompliziert werden sollte, schafft eine integrierte Schnittstelle zu Steuer-Experten Abhilfe. In diesen gut vier Jahren hat DATEV den Funktionsumfang der Steuer-App konsequent weiterentwickelt. Nun gibt es weitere neue Funktionen, um die Steuererklärung im Handumdrehen zu erledigen.

So können beispielsweise Anwenderinnen und Anwender ihr Bankkonto nun mit ihrem KLARTAX-Account verknüpfen. Anschließend werden potenziell steuerrelevante Umsätze automatisch markiert und für die Steuererklärung vorgeschlagen. Dadurch können die Belege bereits fortwährend in KLARTAX gesammelt werden, wodurch ein mühsames Zusammensuchen zu Beginn des Folgejahres entfällt. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal von KLARTAX, dass ein Teil der Steuererklärung bereits während des laufenden Jahres erstellt werden kann.

Daneben ist die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) ein weiteres neues Feature von KLARTAX. Über sie können Nutzerinnen und Nutzer ihre Einkommensteuererklärung deutlich einfacher und schneller erstellen. So kann die vom Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbescheinigung direkt in die App übertragen werden, was eine große Zeitersparnis zur Folge hat, da durch die automatisierte Übernahme nicht alle Daten neu in die Anwendung eintragen werden müssen.